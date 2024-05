La durée de vie XXL des batteries de voiture électrique, la fin de Windows 10 et le mauvais week-end de Google – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 27 mai : Tesla prouve que les batteries de voitures électriques durent (très) longtemps, Windows 10 vit ses derniers jours et l'IA de Google dit n'importe quoi. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Tesla confirme la durée de vie XXL de ses batteries

Si vous aviez encore un doute sur la longévité des batteries des voitures électriques, Tesla vient d’apporter une énième preuve lors d’un rapport sur son impact environnemental. Chiffres à l’appui, la marque d’Elon Musk prouve que, même après 320 000 km, les batteries de ses voitures gardent encore 87 % de leurs capacités d’origine en moyenne.

Bientôt la fin pour Windows 10

Windows 10, la version de Windows la plus utilisée au monde, ne sera plus pris en charge à partir du 14 octobre 2025. Passé cette période, vous pourrez toujours utiliser cette version, mais elle ne sera plus mise à jour, et la suite Microsoft 365 ne sera plus compatible. Heureusement, des solutions sont présentes pour faire passer votre ordinateur à Windows 11.

Google a passé un mauvais week-end à cause de son IA

Google a récemment lancé son « AI Overview » aux États-Unis, permettant de résumer les résultats d’une recherche. Problème : les résultats sont souvent farfelus, parfois carrément dangereux. Une des sources de ce problème : des résultats tirés du site Reddit, connu pour les blagues douteuses de ses utilisateurs. Les résultats sont en train d’être modifiés, mais Google risque de perdre gros en image.