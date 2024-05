Comment jouer gratuitement aux jeux YouTube en France

YouTube lance son service de jeux intégrés à YouTube. Une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas encore disponible chez nous. On vous explique comment en profiter malgré tout.

Google a commencé le déploiement d’une section jeux vidéo sur YouTube. Il ne s’agit pas d’une nouvelle playlist, mais d’une section regroupant des petits jeux jouables directement depuis l’application Android ou iOS de YouTube ou depuis sa version sur navigateur.

85 jeux sont ainsi disponibles. Attention, on n’est pas au niveau de Netflix. Les jeux en question restent des free-to-play assez simplistes. Parmi les licences les plus connues, on retrouve Angry Birds, Cut the Rope et c’est à peu près tout.

Des classiques parsèment la liste comme un jeu d’échecs, un Mahjong ou encore un solitaire. Et parmi les inconnus, on peut trouver tout de même de quoi s’amuser. C’est le cas de Cards of the Undead, un jeu de tactique en milieu zombie vraiment bien fichu.

Et contrairement à Netflix, nul besoin d’installer quoi que ce soit. Les jeux de YouTube sont accessibles directement depuis la plateforme. Surtout, ils sont accessibles à tous et pas réservés aux abonnés Premium. Il suffit d’être connecté pour en profiter.

Un service bloqué en France

Un hic subsiste. Google n’a pas encore déployé ce nouveau service en France qui semble être exclusif aux États-Unis. Sur le papier, il est donc impossible d’en profiter. Sur mobile, nous avons essayé de passer par le VPN Google sur un Pixel 8, sans succès puisqu’il est impossible de définir une région de transit.

Avec un VPN payant, ça fonctionne à merveille, en revanche. Seule la version navigateur est opérable. L’application YouTube retourne une erreur. Il est aussi possible de passer par la version gratuite des VPN, mais rares sont celles qui proposent de fixer manuellement le pays et elles sont limitées en temps d’utilisation.

La meilleure solution gratuite pour jouer sur YouTube

La martingale gratuite et performante existe cependant. Il suffit d’installer le navigateur Opéra.

Celui-ci dispose d’un VPN intégré que l’on peut accrocher sur le continent américain. On accède sans souci à tout le catalogue de jeux de YouTube de cette manière que ce soit sur un Mac, un PC, Android ou iOS.