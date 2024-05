On connaît la date de la mort du VPN de Google

On le savait d√©j√† : Google One VPN, le VPN de Google, va fermer. D√©sormais, on conna√ģt la date de la d√©sactivation du service qui n'√©tait pas assez utilis√©. Ce sera le 20 juin qu'il ne sera plus possible de l'utiliser.

Il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde lors de la s√©pulture de Google One VPN, le VPN lanc√© par Google en 2021 en France. Et pour cause : trop peu d’utilisateurs de Google One y recouraient, c’est m√™me pour √ßa que le service va √™tre d√©sactiv√©.

Il y a quelques jours, on apprenait dans une mise √† jour de la page d’aide de Google One la date de d√©sactivation du VPN de Google : ce sera le 20 juin 2024. L’annonce avait √©t√© faite en avril et on savait que la fin de Google One VPN aurait lieu dans quelques mois, sans date pr√©cise. Depuis quelques jours, le message appara√ģt dans l’application Google One d’Android.

Google a d√Ľ mettre en place une proc√©dure afin de montrer √† ses utilisateurs sur macOS et Windows comment d√©sinstaller son VPN, m√™me chose pour retirer le profil VPN sur Android et iOS. Pour cela, il faudra se rendre dans l’application Google One, plus pr√©cis√©ment dans l’onglet ¬ę¬†Avantages ¬Ľ.

Comment ce VPN va vivre une autre vie dans les smartphones Pixel

En fait, ce n’est pas totalement la mort du VPN de Google. Il va revivre sous une autre forme, gratuite, mais pas pour tout le monde. En effet, Google vend ses smartphones Pixel depuis peu avec un VPN, afin de s√©curiser les connexions de ses utilisateurs. Comme le fait remarquer¬†9to5Google, le 3 juin prochain, les Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Fold recevront une mise √† jour, probablement le patch de s√©curit√© mensuel. Il apportera le ¬ę¬†VPN by Google ¬Ľ directement dans la surcouche Android de Google.

Tout comme les Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui en profitaient d√©j√†. Pour ces derniers, ils devraient recevoir une mise √† jour qui supprimera la fonctionnalit√© de Google One pour l’apporter dans les param√®tres desdits appareils.