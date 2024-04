Google enterre encore un autre de ses services

Faute d'utilisateurs, Google a annoncé mettre un terme à VPN by Google One. Lancée en octobre 2020, la plateforme sera mise hors ligne dans les prochains mois. Elle s'ajoute à la longue liste des services de Google ayant connu une fin prématurée.

Moins de quatre ans après son lancement, VPN by Google One va tirer sa rĂ©vĂ©rence. LancĂ© en octobre 2020, ce VPN s’Ă©tait peu Ă peu installĂ© sur l’ensemble des formules regroupĂ©es au sein de l’offre Google One. Il les quittera dĂ©finitivement dans les prochains mois, a annoncĂ© Google, qui croyait pourtant beaucoup Ă ce service — du moins Ă ses dĂ©buts.

La firme le prĂ©sentait comme une « couche supplĂ©mentaire de protection en ligne pour votre tĂ©lĂ©phone Android » et avait mĂŞme publiĂ© un livre blanc dĂ©taillant son fonctionnement. Par la suite, Google avait aussi demandĂ© un audit de VPN by Google One par un acteur indĂ©pendant et avait aussi rendu ses API open source. Tout cela sera bientĂ´t de l’histoire ancienne, mĂŞme si le service reste pour l’instant accessible dans les applications Google One pour iOS et Android, souligne 9to5Google.

Google ne tourne pas complètement la page des VPN

ContactĂ© par le mĂ©dia spĂ©cialisĂ©, Google explique qu’il « met fin Ă cette fonction VPN après avoir constatĂ© que les gens ne l’utilisaient tout simplement pas ». La firme ajoute que cette fin de parcours pour VPN by Google One va permettre Ă son Ă©quipe d’ĂŞtre rĂ©affectĂ©e Ă d’autres tâches et notamment aux « fonctionnalitĂ©s plus demandĂ©es sur Google One ».

Pour l’instant, Google n’a toutefois pas encore donnĂ© de date prĂ©cise pour la suppression pour VPN by Google One. On sait uniquement que les (rares) utilisateurs du service seront Ă l’avenir redirigĂ©s vers d’autres solutions VPN.

Google maintient en revanche son VPN gratuit dĂ©ployĂ© sur les smartphones Pixel, Ă partir du Pixel 7, en 2022. Sur le moment, le gĂ©ant californien avait promis une disponibilitĂ© de cette option pour les cinq prochaines annĂ©es… et, pour l’instant, il semble s’y tenir. Dans la mĂŞme veine, le VPN disponible sur le service Google Fi (un opĂ©rateur mobile virtuel, proposĂ© exclusivement aux États-Unis) reste lui aussi d’actualitĂ©. Google ne tourne donc pas tout Ă fait la page des VPN sur ses diffĂ©rents produits.