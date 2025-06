Ne manquez pas cette offre : ce VPN premium est à -82 % avec en prime 2 mois offerts

Inutile d’attendre les soldes pour faire le plein de bonnes affaires. Certaines entreprises proposent déjà des prix défiant toute concurrence, comme CyberGhost, dont le VPN est actuellement affiché avec 82 % de remise.

À l’approche des soldes d’été, il est de bon ton de repérer quelques coups de cœur et de suivre de près l’ouverture des ventes privées de ses boutiques favorites. Et si vous installiez dès à présent un VPN pour protéger vos futurs achats en ligne ?

Considéré comme l’un des plus premium du marché, le VPN de CyberGhost profite justement d’une belle remise de 82 % et de 2 mois offerts. Pour à peine 2,19 euros par mois (tarif HT), CyberGhost VPN sécurise ainsi jusqu’à 7 de vos appareils et vous permet de faire votre shopping en ligne en toute sérénité.

Protéger sa connexion et sa navigation en toute simplicité

L’utilisation d’internet est tellement ancrée dans notre quotidien qu’on en oublie parfois combien saisir ses mots de passe, ses coordonnées ou son numéro de carte bancaire peuvent s’avérer risqué. Surtout lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public.

En un clic votre appareil est protégé par le VPN de CyberGhost // Source : CyberGhost.

Afin de protéger vos données personnelles, l’une des solutions les plus simples et les plus efficaces consiste à installer un VPN. En vous connectant à l’un de ses serveurs, cet outil crée un tunnel sécurisé pour que vous naviguiez sur internet sans risque. Mieux, il chiffre tout votre flux de données, afin d’éviter qu’un tiers malintentionné ne s’empare de vos données personnelles. Même si un hacker tente de s’introduire sur votre smartphone ou votre PC via la technique du « man-in-the-middle », il est automatiquement bloqué et votre vie privée préservée.

Attention toutefois, car tous les VPN ne se valent pas. Les versions gratuites ont tendance à utiliser des protocoles de sécurité obsolètes et ne garantissent donc pas une sécurité optimale. D’où l’importance d’opter pour une application premium telle que CyberGhost. Aussi abordable soit-elle, puisqu’elle revient à 2,19 euros par mois (HT) avec un abonnement de deux ans, cette solution s’impose comme l’une des plus abouties du secteur.

Des options avancées pour renforcer encore plus la sécurité de vos appareils

Considéré comme l’un des plus complets du marché, le VPN de CyberGhost inclut plusieurs fonctionnalités premium comme le kill switch. Une fois cette option activée, votre connexion à internet est automatiquement coupée lorsque le lien avec le serveur VPN est rompu, puis se réactive quand ce dernier est rétabli. Vous pouvez donc acheter en ligne en toute sérénité, sans crainte d’être sous le coup d’un piratage de type « man-in-the-middle ».

Le kill switch (à gauche) peut être activé en continu et au besoin le split tunneling (à droite) permet de choisir quelles applications protéger avec le VPN // Source : CyberGhost

CyberGhost propose aussi, à travers le split tunneling, de définir quels programmes et sites internet sont à inclure et à exclure de la protection VPN. En effet, certaines applications sensibles, comme celle des banques, n’autorisent pas le recours à un VPN. Or, au moment de régler vos achats en ligne, une validation de la transaction sur votre application bancaire est généralement requise.

Désactiver totalement le VPN durant cette étape pourrait alors exposer les informations que vous avez saisies sur le site marchand (numéro de carte bancaire, identité, coordonnées, mots de passe de l’espace personnel). Grâce au split tunneling, vous pouvez donc ouvrir votre application bancaire sans perdre la protection du VPN.

Pour aller encore plus loin dans la préservation de votre vie privée, CyberGhost applique une politique stricte de no-log. Elle s’engage donc à ne jamais enregistrer votre historique de navigation, de connexion à ses serveurs, ainsi que vos activités en ligne.

Un intérêt qui dépasse le champ du shopping en ligne

Au-delà de sécuriser votre connexion, le VPN de CyberGhost se charge de masquer votre adresse IP et de la délocaliser dans le pays et la région de votre choix. Non seulement vous échappez ainsi au tracking publicitaire, mais en plus vous débloquez par ce biais une série d’avantages, dont :

l’accès à des contenus théoriquement géobloqués (catalogues de streaming, médias locaux) ;

le contournement de la censure appliquée dans certains pays.

Un vaste panel de serveurs pour choisir où délocaliser sa connexion en fonction de ses besoins // Source : CyberGhost.

Il faut dire qu’avec CyberGhost, vous disposez d’un large choix de serveurs et de localisations. L’éditeur en propose plus de 11 700 répartis dans une centaine de pays, et qui sont en prime à haute performance. Récemment renouvelés, ces serveurs peuvent atteindre des débits de 10 Gb/s et garantissent donc une fluidité à toute épreuve quelles que soient vos activités en ligne.

Et pour bénéficier de tous les avantages du VPN de CyberGhost, c’est très simple. Un clic suffit à l’activer et si vous hésitez entre plusieurs serveurs, l’application vous propose automatiquement l’option la plus optimale en fonction de votre localisation et de vos besoins (streaming, gaming, téléchargement).

Si vous souhaitez tester CyberGhost avant de vous lancer, l’éditeur propose avec l’ensemble de ses abonnements une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. De quoi prendre le temps de parcourir toutes ses fonctionnalités et de se faire une idée de tout ce que ce VPN peut vous apporter au quotidien.