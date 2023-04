Petit format ou grand photophone : quel smartphone Google Pixel choisir ?

En 2022, Google a sorti pas moins de trois excellents smartphones : les Google Pixel 6a, 7 et 7 Pro. Bonne nouvelle, jusqu'au 2 mai, ils sont en réduction chez Orange. On vous guide pour savoir lequel choisir en fonction de vos besoins.

En 2022, Google a lancé une gamme complète et variée de smartphones. Que vous soyez photographe, technophile, gamer ou adepte de simplicité, il y a forcément un smartphone Google Pixel fait pour vous.

Ça tombe bien, en ce moment, Orange affiche jusqu’à 110 euros de remise sur ses Pixel 6a, 7 et 7 Pro :

Vous ne savez pas lequel choisir ? On vous aide à trouver le smartphone Pixel le plus adapté à vos besoins, en fonction de vos appétences et de vos usages.

Le Google Pixel 6a : un concentré de Google, simple et sans compromis

Petit, mais costaud, c’est un peu ce qui résume le Google Pixel 6a. Alors que la plupart des smartphones récents embarquent de larges écrans et sont relativement encombrants, le Pixel 6a convient à toutes les personnes à la recherche de compacité.

Compact, avec son panneau OLED Full HD+ de 6,1 pouces, ce smartphone cache sous sa coque une performance remarquable, apportée par la puce Google Tensor. Une puce haut de gamme qui a fait son entrée en 2021 avec le premium Pixel 6 Pro.

Bien que performant, le Pixel 6a a été pensé avant tout pour les utilisateurs en quête de simplicité. Ce smartphone profite d’une interface aussi intelligente qu’ergonomique, basée sur Android 13 (après mise à jour, le Pixel 6a étant fourni avec Android 12).

Ce mobile propose un bon niveau de personnalisation avec, au programme, des thèmes harmonieux grâce à Material You, des widgets pour voir en un clin d’œil les informations importantes du jour, ou encore la possibilité de lancer une application d’un simple tapotement sur l’arrière du smartphone.

Pratique et simple à utiliser, le Pixel 6a n’en oublie pas pour autant l’essentiel. Même si vous n’en avez que faire de la photo, il est parfois appréciable de pouvoir immortaliser certains moments clés. Le Pixel 6a permet de réaliser de beaux clichés avec son capteur principal de 12,2 mégapixels (couplé à un stabilisateur optique d’images), ou avec son ultra grand-angle de 12 mégapixels.

C’est sans compter que le Pixel 6a bénéficie d’une belle autonomie de 24 heures, pouvant être portée à 72 heures en mode ultra économie d’énergie.

Actuellement disponible à 319 euros chez Orange, le Pixel 6a affiche un excellent rapport qualité-prix et a d’ailleurs obtenu la note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid. Son prix tombe même à 1 euro s’il est acquis avec un forfait mobile 5G 240 Go, avec un engagement de 24 mois.

Le Google Pixel 7 : si vous cherchez avant tout un smartphone à la pointe

Sorti en octobre dernier, le Pixel 7 est un excellent compromis pour les personnes qui veulent profiter des dernières technologies de Google sans avoir à vider leur compte en banque.

Le Pixel 7 s’impose comme un très bon photophone et répond aux besoins de ceux qui aiment partager leurs souvenirs et leurs exploits avec leurs amis sur Instagram. Ce smartphone profite d’un équipement photo abouti avec un capteur principal de 50 mégapixels associé à un stabilisateur optique d’image, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et à l’avant une caméra à selfies de 10,8 mégapixels.

Même ceux qui ne connaissent rien à la photo peuvent exceller dans ce domaine grâce à une partie logicielle soignée. Celle-ci apporte des fonctionnalités très pratiques comme l’Anti-flou, le True tone, la Vision de nuit, le mode Mouvement ou encore le flou cinématique.

Vous aimez passer du temps sur votre smartphone pour rester au fait des dernières actualités, regarder le dernier épisode de votre série du moment ou simplement échanger avec vos amis ? Non seulement le Pixel 7 affiche une autonomie de plus d’une journée, mais en plus Google l’a équipé d’un bel écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité pouvant atteindre 1400 nits.

Plutôt adepte du gaming ? Aucun souci, le Pixel 7 vous permet de jouer aux titres phares du moment grâce à la puissante puce Tensor G2 couplée à 8 Go de mémoire vive.

Noté 9/10 lors du test de Frandroid, le Pixel 7 est disponible en ce moment chez Orange à partir de 1 euro seulement avec un forfait mobile 5G 240 Go (avec engagement de 24 mois), ou seul à partir de 549 euros au lieu de 649 euros.

Le Google Pixel 7 Pro : pour les fans de photo

Associant brillamment performance et élégance, le Pixel 7 Pro s’impose comme l’un des meilleurs smartphones du moment. Visant l’excellence en tous points, y compris sur le volet de la photo, il sera en plus un allié de taille pour réaliser vos plus belles photos de vacances.

Noté 8/10 par Frandroid, ce fleuron de Google répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants et ne fait aucun compromis, à commencer par son design soigné. Son boîtier en aluminium recyclé poli apporte une touche d’élégance et de sophistication.

S’il est beau, le Pixel 7 est surtout à la pointe de la technologie. Il dispose de l’un des appareils photo les plus aboutis du marché. De quoi se lancer dans la photo ou pour les plus aguerris, exercer tout votre talent et votre créativité. Complet, le module photo comprend :

un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisateur optique d’image ;

un second capteur de 12 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle (125,8 degrés) ;

un téléobjectif de 48 mégapixels capable de zoomer x5 en optique et x30 en numérique ;

une caméra frontale de 10,8 mégapixels pour les selfies.

Voici de quoi est capable le Pixel 7 Pro en matière de photo (clichés réalisés lors des tests de Frandroid) :

Photo prise avec le Pixel 7 Pro. // Source : Johana Hallmann Photo prise avec le Pixel 7 Pro. // Source : Johana Hallmann Photo prise avec le Pixel 7 Pro. // Source : Johana Hallmann

Google offre en prime jusqu’à 512 Go de stockage, pour photographier et filmer sans avoir à se soucier de l’espace disponible.

Les gamers peuvent quant à eux profiter de toute la puissance de la puce Tensor G2, de 12 Go de mémoire vive, ainsi que de son superbe écran OLED QHD+ de 6,7 pouces, avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Premium, le Google Pixel 7 Pro est disponible à partir de 149 euros avec un forfait mobile Orange 5G 240 Go (avec un engagement de 24 mois) ou seul à partir de 799 euros.