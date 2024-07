L’iPhone qui augmente de prix, un piratage qui met en péril la 2FA et le prix de la Galaxy Ring – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 4 juillet : Apple augmente un petit peu le prix des iPhone en France, le piratage d'Authy (mais pas de la faute d'Authy) et le prix attendu de la Galaxy Ring de Samsung. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le prix de l’iPhone augmente un tout petit peu en France

Entre 1,95 et 3,95 euros d’augmentation pour tous les iPhone en France : c’est la surprise découverte hier. L’explication, nous l’avons : cela serait lié à la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire). Elle impose aux marques de contribuer à la favorisation de la réparation et du recyclage des appareils électronique. Le souci, c’est que cette taxe vient d’augmenter : elle est passée de 0,02 € à 1,67 € HT ce 1er juillet. Apple n’absorberait donc pas cette hausse et la répercute sur ses tarifs.

Authy pas vraiment piraté : quelles conséquences ?

Un hacker a réussi à vérifier la légitimité de millions de numéros de téléphone en les comparant à ceux de la base de données de numéros liés à Authy, créée par d’autres pirates. Ce qui veut dire que ces numéros peuvent être utilisés en étant piratés, via du hameçonnage ou du SIM swapping. Ce qui met en danger les procédés de double authentification qu’on connaît bien. Ce sont environ 33 millions de numéros de téléphone qui sont concernés. En fait, ce n’est pas Authy qui a été piraté : les numéros viennent d’une autre base de données et les pirates ont vérifié s’ils étaient liés à un compte d’Authy.

Quel prix pour la Galaxy Ring ?

Une fuite révèle le prix de la première bague connectée de Samsung, la Galaxy Ring : il serait de 449 euros. La bague serait proposée dans neuf tailles, allant de 5 à 13. Par ailleurs, trois coloris seraient commercialisés : le noir, l’or et l’argent.

En toute logique, la Galaxy Ring serait présentée lors de la prochaine conférence Galaxy Unpacked. Elle aura lieu à paris le 10 juillet à partir de 15 heures. C’est lors de cette conférence que seraient officialisés les Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, les montres Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra ainsi que les écouteurs Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro.