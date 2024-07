Une norme pour casques vélo, un nouveau smartphone pliant Xiaomi et des jeux PS3 sur Xbox

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 17 juillet : la norme MIPS pour casques vélo, l'arrivée du Mix Flip chez Xiaomi et la possibilité d'émuler des jeux PS3 sur Xbox Series. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

C’est quoi le système MIPS des casques vélo, et comment cette sécurité va devenir connectée dans le futur

De plus en plus de casques vélo sont désormais estampillés d’un étrange acronyme : MIPS. Pour faire le point sur cette nouvelle norme de protection, nous avons eu l’occasion de rencontrer le patron de l’entreprise. De quoi mieux comprendre les différentes versions de casques MIPS, les fonctions à venir et les avantages en termes de sécurité.

Xiaomi dévoile son nouveau smartphone pliant Mix Flip : le Galazy Z Flip 6 peut trembler

Alors que le nouveau smartphone pliant de Xiaomi doit être présenté ce vendredi, le constructeur a déjà livré nombre d’informations sur le Xiaomi Mix Flip. L’occasion de découvrir non seulement le design, mais également le processeur de celui qui devra faire face à Samsung Galaxy Z Flip 6.

Les Xbox peuvent désormais émuler une PlayStation 3

C’est une astuce plutôt intéressante qu’a partagée le vidéaste Modern Vintage Gamer sur YouTube. Il indique en effet avoir découvert comment étendre les capacités de sa Xbox Series S pour en fait un émulateur pour PlayStation 3. Pour ce faire, un peu de bidouille sera néanmoins nécessaire, puisqu’il faudra passer par le mode développeur de la console.