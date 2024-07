Panne informatique mondiale chez Microsoft, Google Wallet en veut à votre portefeuille et les promesses de OneUI 7 – L’actu tech de la semaine

L'actualité tech de cette semaine, en résumé : une panne mondiale des services Microsoft, le futur Google Wallet va remplacer votre vrai portefeuille et l'interface OneUI 7 de Samsung promet de grands changements. Mercedes mène l'enquête sur la Zeekr 001, la voiture aux 1000 kilomètres d'autonomie, Accell Group, n°1 du vélo en Europe se remet petit à petit et Sony arrête les DVD et Blu-Ray pour le stockage.

Panne mondiale chez Microsoft paralysée par une mise à jour défectueuse

Une panne informatique mondiale a frappé Microsoft, perturbant, aéroports, banques, hôpitaux et autres services. La cause est une mise à jour défectueuse du logiciel de cybersécurité CrowdStrike, provoquant des écrans bleus sur de nombreux ordinateurs Windows. Malgré le déploiement de correctifs par les deux sociétés, certaines entreprises restent encore paralysées.

Google Wallet évolue pour remplacer votre portefeuille

Google Wallet déploie une mise à jour majeure permettant de scanner et d’intégrer divers documents à son portefeuille numérique. Les utilisateurs pourront désormais ajouter des cartes textuelles et biométriques, facilitant ainsi le stockage de pièces d’identité et autres documents. Une mise à jour vise clairement à remplacer progressivement le portefeuille physique auprès des utilisateurs.

La nouvelle interface de Samsung promet de nombreuses nouveautés

Samsung prépare une refonte majeure de son interface OneUI avec la mise à jour vers Android 15. OneUI 7 apportera des changements profonds, améliorant l’expérience utilisateur sur de nombreux appareils Galaxy. Ce redesign en profondeur devrait être annoncé d’ici à la fin de l’été par Samsung.