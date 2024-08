Virus sur Google Chrome, charge limitée du Pixel 9 et lancement de la Nintendo Switch 2

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 14 août : un virus découvert sur Google Chrome, la charge limitée du nouveau Google Pixel 9 et la Nintendo Switch 2 qui n’arrivera pas de sitôt. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Le dock de la Nintendo Switch // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Les chercheurs en cybersécurité de ReasonLabs ont découvert un virus qui va toucher directement le navigateur Google Chrome sur Windows, sous la forme d’une extension. Plus de 300 000 ordinateurs auraient déjà été vérolés dans le but de subtiliser les informations personnelles des victimes. Heureusement, il est possible de savoir facilement si on en a été victime avant de supprimer le virus.

Google Pixel 9 : pourquoi vous ne pourrez pas utiliser leur nouveau chargeur de 45 W à pleine puissance

À l’occasion du lancement de son nouveau Pixel 9, Google a également présenté son nouveau chargeur USB-C. Celui-ci permet, en théorie, une puissance de charge maximale de 45 W. « En théorie » parce que, dans la pratique, les nouveaux smartphones de Google sont quant à eux plafonnés à une puissance maximale de 37 W (Pixel 9 Pro XL), 27 W (Pixel 9 et Pixel 9 Pro), voire 21 W (Pixel 9 Pro Fold).

La Nintendo Switch 2 va encore se faire attendre, d’après les dernières rumeurs

Alors que d’aucuns espéraient une annonce de la Nintendo Switch 2 — quel que soit son nom — d’ici la fin de l’année, il semble qu’il n’en sera rien. Selon les informations du site GamesIndustry, la prochaine console de Nintendo serait prévue pour une sortie « en début d’année prochaine », probablement au mois d’avril ou de mai.