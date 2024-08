Trois montres Garmin à venir, une nouvelle Model 3 et Epic Games sur iPhone – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 16 août : trois montres connectées Garmin feraient leur arrivée prochainement, une nouvelle Tesla Model 3 a été lancée au Mexique et l’Epic Games Store arrive sur iPhone, avec Fortnite et Fall Guys. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Trois montres Garmin qui arriveraient en septembre

Une fuite révèle que Garmin devrait présenter pas moins de trois montres connectées lors de l’IFA de Berlin, qui aura lieu début septembre (et que nous ne manquerons pas de couvrir). Leurs noms : Garmin Fenix 8, Garmin Enduro 3 et Garmin Fenix E. La première serait la haut de gamme et la plus évoluée ; la deuxième devrait être un peu moins poussée et la troisième, un nouveau modèle dans la gamme Fenix, équivalent au modèle SE des iPhone.

Une nouvelle Tesla Model 3 arrive au Mexique

C’est au Mexique que Tesla a lancé une nouvelle version de sa Model 3. Moins chère, elle pourrait finir par arriver en Europe à un tarif attractif. Au Mexique, elle est vendue à 36 580 euros selon le taux de change actuel. Parmi les différences avec la Model 3 qu’on connaît, c’est l’habillage du poste de conduite, complètement en tissu gris. Une seule configuration est disponible, sans les sièges chauffants et ventilés, pas d’écran tactile à l’arrière et pas de volant chauffant non plus. Cependant, rien n’a changé sur la motorisation et l’autonomie.

Fortnite est de retour sur iPhone avec l’Epic Games Store

Après des années de combat judiciaire, Epic Games a quelque peu gagné la guerre contre Apple. L’éditeur a lancé son Epic Games Store sur iPhone avec Fortnite, Rocket League: Sideswipe et un nouvel entrant, Fall Guys (uniquement disponible sur Android pour le moment). À l’heure actuelle, la boutique de jeux vidéo est uniquement disponible en Europe, ce qui est possible avec l’adoption du Digital Markets Act, qui a changé plus de choses qu’on ne le croit pour Apple. À vous donc les Top 1 sur Fortnite ou les couronnes sur Fall Guys, gratuitement et même si vous avez un iPhone.