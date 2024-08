Scotch double-face sur les Tesla, 103 smartphones Xiaomi MAJ et Gemini s’améliore – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 29 août : du scotch double-face pour régler un problème de clignotants sur les Tesla, 103 smartphones Xiaomi reçoivent une mise à jour intermédiaire et Gemini réintroduit la génération d’images. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Source : Robin Wycke – Frandroid

Une auto-école norvégienne contourne le problème des clignotants sur les nouvelles Tesla

Une auto-école norvégienne a trouvé une solution pour rendre les clignotants des nouvelles Tesla plus intuitifs pour les conducteurs. En utilisant du scotch double-face, elle a fixé des boutons personnalisables sur le volant de la Tesla Model 3, offrant ainsi une alternative pratique à la suppression des commodos. Cette approche a été bien accueillie par les élèves, et est même légale en Norvège.

Xiaomi déploie HyperOS 1.5 sur 103 smartphones

Xiaomi met à jour 103 modèles de smartphones vers HyperOS 1.5, préparant ainsi le terrain pour l’arrivée d’HyperOS 2.0. Cette version intermédiaire vise à améliorer les performances des appareils, avec une meilleure fluidité et une ouverture plus rapide des applications. Les modèles concernés vont des récents Xiaomi 14 et Redmi 13 aux plus anciens, offrant une large couverture à travers différentes gammes de prix.

Google relance Gemini avec une génération d’images plus réaliste

Google réintroduit la génération d’images réalistes de personnes avec la mise à jour de son modèle Gemini, en intégrant Imagen 3. Après les controverses passées, Google a renforcé les garde-fous éthiques et améliore la gestion de la diversité et de l’exactitude historique. Cependant, cette fonctionnalité sera d’abord limitée aux abonnés de Gemini Advanced pour un déploiement progressif et sécurisé.