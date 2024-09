Galaxy A25 vs CMF Phone 1 : lequel de ces 2 modèles en promo à moins de 250 € est fait pour vous ?

Le Samsung Galaxy A25 et le Nothing CMF Phone 1 sont des smartphones avec un bon rapport qualité/prix… Aujourd’hui peu ou prou au même prix, découvrez notre comparatif point par point afin de déterminer lequel de ces deux appareils vous convient le mieux.

Samsung Galaxy A25 vs Nothing CMF Phone 1 // Source : Frandroid

Il y a quelques mois, Samsung a sorti sa série de Galaxy A, des appareils milieu de gamme de plus en plus aboutis, comme le A25. À côté, on a Nothing, qui a sorti tout récemment son CMF Phone 1, un smartphone pas cher qui entend proposer un concept et un rapport qualité-prix intéressants.

Les deux téléphones ont été testés par nos soins et ont obtenu la note de 7/10 pour celui de Samsung, et 8/10 pour celui de Nothing. De bons produits donc, qui se trouvent actuellement en promotion. Si vous ne savez pas laquelle choisir, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Les deux smartphones en promotion

Un smartphone qui sait se démarquer des autres

C’est d’abord sur la partie du design que l’innovation se fait sur le CMF Phone 1, avec la coque démontable avec même un petit élément pour changer les accessoires comme une lanière, un pied ainsi qu’un porte-cartes. Un concept sympathique, mais pas réellement utile et multiplier les accessoires coûte cher par rapport au prix du smartphone. En revanche, c’est un smartphone qui prend beaucoup de place en main, mais les finitions sont bonnes. Parlons du design du Galaxy A25. Il est réussi malgré son dos tout en plastique qui attrape les traces de doigts. Bien construit, il est très confortable à utiliser, mais le résultat est terni par une encoche en U là où on aurait préféré un poinçon plus discret et des bordures moins imposantes.

Côté photo, le A25 peut compter sur un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. La patte Samsung est bien présente. Le capteur principal s’en sort bien quand les conditions lumineuses sont réunies. L’ultra grand-angle et selfies sont corrects, les modes portrait et nuit font le job. Le capteur macro est inutile. Le CMF Phone 1 s’appuie sur un capteur principal Sony de 50 Mpx, et un capteur de portrait x2 de 2 Mpx. Dans l’ensemble, les couleurs sont plutôt bonnes, le mode portrait est assez bon et le mode nuit passable. On regrette l’absence de capteur ultra-grand-angle, mais pas du tout l’absence de capteur macro.

De jolis écrans agréables à utiliser

D’apparence, la face avant de ce modèle Samsung peut paraître un peu daté avec son encoche en forme de U, mais le Galaxy A25 se rattrape en fournissant un très bel écran. On apprécie de retrouver les contrastes infinis de l’Amoled et la présence du 120 Hz. On a un écran lumineux, avec une bonne couverture colorimétrique, mais qui est moins bon sur la fidélité des couleurs. Celui de la firme de Carl Pei n’a pas à rougir face à son rival, pour le prix, c’est du tout bon. On a un écran Amoled à 120 Hz qui offre une belle couverture colorimétrique et une excellente fidélité des couleurs. On regrette le manque de luminosité, qui reste très correct.

Pour ce qui est de la partie logicielle, le Galaxy A25 embarque OneUI 6 basée sur Android 14. Une interface plaisante à utiliser, facile à prendre en main et qui offre énormément de personnalisations. Et le point positif, c’est que ce téléphone tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle et cinq années de mises à jour sécurité pour durer dans le temps. Il devrait recevoir à l’avenir Android 18. De son côté, le CMF Phone 1 tourne sous Nothing OS 2.6 basé sur Android 14. L’interface propose des widgets très pratiques et bien pensés, y compris pour l’écran de verrouillage. Pas d’applications publicitaires préinstallées à moins de 250 euros, c’est agréable. Seul point regrettable, la durée de suivi logiciel est de deux mises à jour d’Android et trois années de patchs de sécurité.

Nothing se démarque côté performance

Nothing a choisi la puce MediaTek Dimensity 7300 5G, plutôt bonne au vu du prix du mobile. Sur tous les benchmarks que nous avons réalisés, le smartphone a su se hisser devant ses concurrents directs, et même à aller sur le terrain du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, qu’on trouve quand même à 400 euros. Il s’en sort très bien sur les tâches du quotidien et se montre réactif. En jeu, on peut jouer à Fortnite en qualité graphique moyenne à 30 FPS maximum. Plus haut, le jeu est bloqué, mais c’est très bon pour le prix.

Sur le Galaxy A25, l’Exynos 1280 fait le travail sans trop de souci, mais ne sort pas du lot. Les jeux 3D sont utilisables, mais il ne s’agit clairement pas d’un smartphone à conseiller aux gamers.

Une batterie similaire, mais…

Avec une batterie de 5 000 mAh pour le Galaxy A25 et le CMF Phone 1, on peut s’attendre à une autonomie similaire entre les deux appareils, et pourtant notre protocole de test Viser nous prouve le contraire. Le téléphone de Nothing a tenu 14 heures tout rond, ce qui est plutôt honorable. En revanche, l’appareil de Samsung a lui tenu 9 heures et 26 minutes… Il peut tout même tenir une journée, mais aura du mal à tenir la cadence face à des utilisateurs plus gourmands.

Sur la partie recharge, Samsung pêche un peu en proposant une puissance de charge maximale de 25 Watts. De son côté, Nothing a intégré une charge de 33 W sur son smartphone (pas fournit dans la boîte) qui est satisfaisante et a même droit à la charge inversée, à 5 W maximum.

Lequel choisir : CMF Phone 1 ou Galaxy A25 ?

Après avoir détaillé les deux modèles, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Avec le CMF Phone 1, vous avez un smartphone au concept original et cool, mais dans la pratique, ça l’est moins. En multipliant les accessoires, la facture augmente vite… Or, ce modèle est destiné aux bourses les moins conséquentes. À côté de ça, il offre une bonne autonomie, un très bel écran et une interface simpliste, avec des widgets bien pensés. Et, même avec son petit prix, il va sur le terrain de smartphones à 400 euros sans sourciller grâce à une bonne puce. Les points noirs du tableau, sa longévité logicielle et l’absence de NFC.

Le Samsung Galaxy A25 (5G) réussit à être très bon par certains aspects, et largement perfectible sur d’autres. Le téléphone propose un écran Amoled lumineux rafraîchi à 120 Hz, un appareil photo satisfaisant dans l’ensemble, et son interface logicielle, toujours aussi agréable, offre quatre années de mises à jour majeures et cinq années de patch de sécurité. Il trouve ses limites côtés performances et autonomie, là où la concurrence offre de meilleures prestations. Malgré ses défauts, il reste un smartphone fonctionnel qui sait être suffisant pour des usages classiques.

Pour aller plus loin :

