Avez-vous déjà installé iOS 18 sur votre iPhone ?

Les iPhone 16 sont arrivés en France et avec eux, iOS 18. Mais il n’y a pas que les propriétaires du dernier iPhone qui peuvent en profiter : beaucoup de modèles peuvent passer à cette version. Est-ce votre cas ? C’est le sujet de notre sondage de la semaine.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avant la sortie des iPhone 16 ce vendredi 20 septembre, c’est iOS 18 qui est arrivé dans le monde entier : finie la bêta sortie en juin dernier. Alors avant d’installer la mise à jour, voici comment effectuer une sauvegarde de votre iPhone pour éviter toute mauvaise surprise.

Quelles nouveautés avec iOS 18 ?

iOS 18 débarque sur le marché français sans Apple Intelligence, à cause de la réglementation européenne avec laquelle Apple n’arrive pas à composer. Mais il y a tout de même des nouveautés bien pratiques au programme.

Désormais, l’écran d’accueil est entièrement personnalisable : on peut placer les icônes où on le souhaite et même leur appliquer une teinte de couleur, voire un mode sombre. Messages supporte enfin le RCS, qu’on trouve depuis longtemps sur Android : de quoi améliorer la communication entre les smartphones de systèmes différents.

Parmi les autres nouveautés, il est possible de verrouiller les applications avec Fade ID ou Touch ID afin de rajouter une couche de protection. Pour plus de sécurité, iOS 18 introduit une application « Mots de passe » qui est un gestionnaire de mots de passe, tout simplement.

Dernière chose : le Centre de contrôle a complètement été repensé. On peut réorganiser les boutons, les redimensionner et même créer plusieurs pages avec les contrôles. En bref, iOS 18, c’est surtout plus de personnalisation.

Quels sont les iPhone compatibles ?

Tous les modèles disposant de la puce A12 Bionic ou d’une puce plus récente peuvent passer à iOS 18. Voici la liste complète :

iPhone XS et XS Max ;

iPhone XR ;

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ;

iPhone SE (2ème et 3ème génération) ;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max ;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max ;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max ;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max ;

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max.

Avez-vous déjà installé iOS 18 sur votre iPhone ?

Si vous êtes un propriétaire d’iPhone, il y a de fortes chances pour que le modèle que vous possédiez puisse passer à iOS 18. Mais alors, avez-vous sauté le pas et quitté iOS 17 ? C’est la question de notre sondage de cette semaine.

Chargement Avez-vous installé iOS 18 sur votre iPhone ? Merci d’avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s’il vous plait. Oui, c’est déjà fait

Pas encore, j’attends les premiers retours

Pas pour le moment, j’attends quelques mois

Mon iPhone n’est pas compatible

