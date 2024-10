Orange booste ses débits, Google partage le Circle to Search, une rivale de la Tesla Model S – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 10 octobre : Google ouvre les vannes de Circle to Search, une nouvelle rivale de la Tesla Model S et Orange booste ses débits. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Orange booste ses débits pour rattraper Free, SFR et Bouygues Telecom

Orange annonce une augmentation de ses débits internet pour rivaliser avec Free, SFR et Bouygues Telecom. L’opérateur améliore son infrastructure réseau afin d’offrir à ses clients des vitesses de connexion plus rapides. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante pour des services haut débit et à maintenir la compétitivité d’Orange sur le marché très concurrentiel des fournisseurs d’accès à internet.

Google partage sa fonction phare Circle to Search

Google décide de rendre accessible une de ses fonctionnalités phares, le Circle to Search, auparavant exclusive aux smartphones Pixel et certains modèles Galaxy. C’est Honor qui va en bénéficier sur deux modèles de smartphones. Ce n’est que le début, la fonctionnalité devant arriver sur d’autres appareils dans les prochains mois.

Une rivale de la Tesla Model S mise sur l’IA et la conduite autonome

Le constructeur Xpeng présente un nouveau véhicule électrique visant à concurrencer la Tesla Model S. Cette voiture mise sur l’intelligence artificielle et la conduite autonome pour se démarquer. Avec des technologies avancées et des performances élevées, elle se positionne sur le haut de gamme même si un tarif n’a pas encore été communiqué.