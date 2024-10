Baisse de prix chez Free, une selle de vélo pas comme les autres et mots de passe VPN volés – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 11 octobre : Free baisse le prix d’un de ses meilleurs forfaits, une nouvelle selle de vélo qui se différencie des autres et des millions de mots de passe VPN volés. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Free baisse le prix de son forfait 5G à 8,99 €

Free continue de mener la guerre des prix en réduisant le tarif de son forfait 5G Série Free à 8,99 € par mois pour 120 Go de data. Bien que cette offre soit limitée à un an avant de passer à 19,99 €, elle reste attrayante pour ceux qui recherchent une offre mobile 5G temporairement abordable. En plus des appels et SMS illimités, l’offre inclut l’accès à l’application TV OQEE.

Selle Italia lance une nouvelle selle vélo avec une innovation pratique

Selle Italia a dévoilé la selle GT-5, spécialement conçue pour les vélos électriques, avec une particularité : une petite poignée à l’arrière. Cette innovation permet de manipuler plus facilement le vélo lorsqu’il est à l’arrêt. Idéale pour les vélos lourds, cette selle améliore la praticité sans sacrifier le confort.

Deux millions de mots de passe VPN volés, Proton VPN en tête

Specops Software a révélé que plus de 2,1 millions de mots de passe VPN ont été compromis cette année. Proton VPN est particulièrement touché, avec 1,3 million de mots de passe volés. Des mots de passe courants comme « 123456 » ou « protonvpn » sont en tête de la liste. Pour éviter ce type de compromission, l’utilisation de gestionnaires de mots de passe et l’authentification à deux facteurs sont vivement recommandées.