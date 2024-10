Free baisse le prix d’un de ses meilleurs forfaits

Sommaire Comparateur Commentaires

La guerre des forfaits fait rage, et Free dégaine une offre 5G à prix cassé.

Le mois dernier, la Série Free était à 11,99 € avec plus de data (160 Go) et la 5G. Aujourd’hui, le prix baisse mais l’enveloppe data aussi.

3 euros de moins

La Série Free 120 Go passe à 8,99 € par mois, une baisse de prix significative de 3 euros qui s’accompagne cependant de quelques changements notables.

À première vue, l’offre est alléchante : 120 Go de data en 5G/4G, appels, SMS et MMS illimités en France, le tout pour 8,99 € par mois. Mais avant de sauter sur l’occasion, il faut bien comprendre les conditions de cette offre.

En effet, ce tarif n’est valable que pendant un an. Ensuite, vous basculez automatiquement vers le forfait Free 5G à 19,99 € par mois (ou 9,99 euros si vous êtes client Freebox). Certes, vous gagnez au passage 180 Go de data (pour un total de 300 Go), et de la data à l’étranger, mais cela ne convient pas à celles et ceux qui cherchaient une offre durablement économique.

Enfin, la Série Free inclut l’application TV OQEE de Free, qui est gratuite pour tous les abonnés, et qui permet notamment d’accéder à plus de 580 chaînes TV en direct et de visionner des programmes en replay.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur l’offre mobile de Free.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.