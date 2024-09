Le forfait mobile Série Free passe à la 5G, et sans surcoût

La « Série Free » est le forfait le plus populaire de Free, et depuis aujourd’hui, il inclut la 5G sans surcoût pour les nouveaux clients. Ces derniers peuvent donc profiter de 160 Go de 5G pour 10,99 euros par mois pendant un an. Ensuite, le forfait passera automatiquement à l’offre 5G 300 Go de Free à 19,99 euros par mois.

On ne présente plus Free et ses forfaits aux tarifs agressifs. L’une de ses offres les plus intéressantes est sans conteste sa Série Free, qui propose actuellement 160 Go de données à moins de 11 euros par mois. Mais la nouveauté du jour, c’est que ce forfait passe désormais à la 5G sans surcoût. Il est encore possible de choisir la 4G, mais si votre smartphone est compatible 5G et que vous êtes situé dans une zone couverte en 5G, mieux vaut miser sur ce réseau.

Que propose ce forfait Série Free ?

160 Go de 4G ou de 5G en France métropolitaine + 25 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

L’application TV OQEE incluse

Actuellement, la Série Free 160 Go, en 4G ou en 5G, est proposée à 10,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, ce sera le forfait 5G 300 Go à 19,99 euros par mois qui prendra automatiquement sa place. Les deux forfaits sont évidemment sans engagement.

Plus besoin d’attendre la 5G pendant un an

Il y a quelques mois, la Série Free ne proposait que la 4G, avant de passer, au bout d’un an, à la 5G avec le forfait Free 5G de 300 Go. Mais aujourd’hui, ce forfait populaire de l’opérateur français propose, sans surcoût, la 5G et ses débits bien plus rapides ainsi que sa latence faible sur smartphone. Désormais, vous aurez le choix entre 160 Go de 4G ou 160 Go de 5G. Une enveloppe plus que généreuse qui permet de scroller longuement sur les réseaux sociaux, parcourir des sites Internet à foison, visionner des épisodes de série en streaming, jouer en ligne ou encore de faire du partage de connexion avec plusieurs appareils, et ce, en ayant encore (normalement) des Go restants en fin de mois.

Si l’enveloppe est épuisée avant la fin du mois, le débit sera réduit au-delà . Par ailleurs, si vous voyagez en Europe ou dans les DOM, vous aurez droit à 25 Go de 4G dédiés à utiliser sur place.

Des communications toujours illimitées

Le forfait de Free comprend évidemment les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), les SMS et MMS illimités en France métropolitaine et les SMS illimités vers les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM. Côté couverture réseau, selon l’Arcep, Free Mobile couvre aujourd’hui 99 % de la population ainsi que 92 % du territoire en 3G et en 4G. En 5G, Free rattrape peu à peu ses concurrents et possède pas moins de 5 771 sites 3,5 GHz, toujours selon l’ARCEP.

Enfin, la Série Free inclut l’application TV OQEE de Free, qui est gratuite pour tous les abonnés, et qui permet notamment d’accéder à plus de 580 chaînes TV en direct et de visionner des programmes en replay.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur l’offre mobile de Free.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.