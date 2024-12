LG dévoile son téléviseur Oled transparent, Auchan déploit 5000 bornes de recharge électrique, ChatGPT sur WhatsApp – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 19 décembre : Auchan, Décathlon et Leroy Merlin déploient 5000 bornes de recharge, LG dévoile son téléviseur transparent et ChatGPT débarque dans WhatsApp. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

LG Signature OLED T // Source : LG

Auchan, Décathlon et Leroy Merlin déploient 5 000 bornes de recharge électrique

Les enseignes du groupe Mulliez, dont Auchan, Décathlon et Leroy Merlin, lancent “Le Plein”, leur propre réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. En collaboration avec Voltalia, 5 000 bornes seront installées sur les parkings de 350 magasins en France, facilitant ainsi la recharge pour les clients pendant leurs courses.

LG dévoile son téléviseur OLED transparent à 60 000 dollars

LG commercialise son téléviseur OLED T, un modèle transparent de 77 pouces présenté au CES 2024. Disponible aux États-Unis pour 59 999,99 dollars, cet écran d’un nouveau genre alterne entre modes transparent et opaque, offrant une expérience visuelle encore jamais vue. Il intègre le processeur Alpha 11 A1 et un système de transmission sans fil via le boîtier Zero Connect.

ChatGPT désormais accessible via WhatsApp

OpenAI intègre ChatGPT à WhatsApp, permettant aux utilisateurs d’interagir avec l’IA directement depuis l’application de messagerie. En ajoutant le numéro +1 (800) 242-8478 à leurs contacts, les utilisateurs peuvent converser avec ChatGPT. Cette version allégée se concentre sur les échanges textuels, sans fonctionnalités avancées comme l’analyse d’images ou les messages vocaux.