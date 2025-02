Apple lance l’iPhone 16e, WhatsApp devient une VLOP et Netease licencie les développeurs d’un jeu à succès

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 19 février : Apple lance son nouvel iPhone 16e, WhatsApp soumis à la réglementation européenne et des développeurs licenciés malgré le succès de leur jeu. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

L’iPhone 16e // Source : Apple

Apple annonce son nouvel iPhone 16e le moins cher : voici ses nouveautés et son prix en France

L’annonce était attendue et Apple n’a pas manqué au rendez-vous. La marque américaine a présenté ce mardi son nouvel iPhone le moins cher, l’iPhone 16e. Reprenant la lignée des iPhone SE, ce nouveau téléphone propose un design plus moderne, avec une encoche et FaceID, mais un seul appareil photo arrière. Il profite par ailleurs d’Apple Intelligence pour un prix de 719 euros.

WhatsApp devient une « VLOP » aux yeux de l’UE. Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

Après Instagram et Facebook, c’est au tour de WhatsApp d’être considéré par l’Union européenne comme une « très grande plateforme en ligne » avec ses plus de 45 millions d’utilisateurs. Une dénomination qui va désormais obliger Meta à observer certaines règles en regard du DSA, notamment concernant la modération des chaînes WhatsApp.

Grâce au succès de son jeu, l’équipe de développement est mis à la porte

Bonne surprise de la fin d’année dernière, le jeu vidéo Marvel Rivals a su prendre la relève du hero shooter façon Overwatch. Cependant, malgré les 130 000 jours quotidiens, l’éditeur chinois NetEase a décidé de licencier ses développeurs américains, sans donner davantage de raisons à cette décision.