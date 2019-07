Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité d’hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 18 juillet 2019 : des photos en fuite de la Samsung Galaxy Tab S6, l’annonce en France du Xiaomi Mi A3 et la présentation de la SFR Box 8. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

La Samsung Galaxy Tab S6 a tout d’une Surface, les bordures en moins

La Samsung Galaxy Tab S6 a le droit à une fuite complète de son design grâce à des visuels presses diffusés en avance.

Xiaomi Mi A3 : son prix et sa disponibilité en France sont officiels

Après une officialisation ce mercredi en Espagne, le Xiaomi Mi A3, équipé d’Android One, a finalement été confirmé ce jeudi pour le marché français. On connaît désormais sa date de lancement et son tarif dans l’Hexagone.

SFR officialise sa Box 8 : Wi-Fi 6, assistant connecté avec Alexa, Dolby Vision (4K HDR) et Dolby Atmos

SFR vient de dévoiler la Box 8. Une box TV qui rattrape la concurrence sur la qualité d’image mais aussi les services proposés.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid