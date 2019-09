Nintendo a sorti son tout dernier jeu mobile, développé en partenariat avec DeNA : Mario Kart Tour. La licence phare est enfin disponible sur Android et iOS… mais le titre vous convainc-t-il ? Répondez à notre sondage.

Depuis qu’il a décidé de s’ouvrir à l’univers mobile, le japonais Nintendo a rencontré quelques difficultés. Sorti de Fire Emblem Heroes au Japon, rares sont ses jeux à connaître un véritable succès, particulièrement alors que Pokémon Go n’est pas exactement de son initiative.

A débarqué sur les chapeaux de roue cette semaine Mario Kart Tour, son dernier effort. Utilisant l’une des licences les plus populaires du développeur, il est forcément destiné à captiver… mais sa sortie a aussi provoqué quelques débats sur l’intérêt du jeu comme son modèle économique. Mais vous, aimez-vous Mario Kart Tour ? C’est ce que nous cherchons à savoir sur ce sondage.

Aimez-vous Mario Kart Tour ? Oui, bravo Nintendo !

Ça casse pas trois pattes à un Koopa

Non, c'est mauvais

