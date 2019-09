Parmi les nouveautés du Huawei Mate 30 Pro, la vidéo figure en bonne place. Mais cet argument est-il primordial à vos yeux ? C’est ce qu’on vous demande dans notre sondage de la semaine.

Ça a d’abord été la qualité de l’écran, puis les performances générales, la qualité des appareils photo et désormais les constructeurs semblent se tourner de plus en plus vers la vidéo pour vendre leurs smartphones.

C’est le cas du Huawei Mate 30 Pro présenté cette semaine. Le smartphone profite d’une optique spécialement dédiée à la vidéo. Il s’agit de l’appareil ultra grand-angle, avec son capteur RGB classique — contrairement au RYB de l’appareil principal. Il bénéficie cette fois d’un capteur de 40 mégapixels, comme le capteur principal et d’une capacité à tourner en 4K à 60 FPS ou en ralenti jusqu’à 7680 FPS. Des caractéristiques qui ont poussé le constructeur chinois à qualifier cet appareil de « ciné caméra ».

Huawei n’est pas le seul à pousser sur la vidéo et Apple a fait de même la semaine dernière avec ses iPhone 11 et 11 Pro. Samsung n’est pas en reste avec son Galaxy Note 10+ qui permet notamment d’intégrer un flou d’arrière-plan y compris sur les séquences vidéo.Mais la captation vidéo est-elle vraiment un critère d’achat important à vos yeux ? Dites-le-nous en répondant au sondage ci-dessous et n’hésitez pas à argumenter dans les commentaires.

En attendant, rappelons que lorsque nous vous avions demandé si vous pouviez acheter des Mate 30 sans Play Store, 46 % des répondants ont répondu non.

Les iPhone 11 et 11 Pro, une évolution correcte pour la moitié d’entre vous

La semaine dernière, nous vous demandions votre avis concernant les nouveaux smartphones d’Apple, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Une question à laquelle vous avez été plus de 4900 à répondre et le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis sont tranchés.

Pour près de 50% des personnes ayant répondu à notre sondage, les nouveaux iPhone sont plutôt corrects, sans être complètement incroyables. Bref, « ça passe ». C’est l’avis de jmc dans les commentaires pour qui « ça n’est aucunement révolutionnaire, mais ils ont su améliorer ce qui se devait de l’être (photo, autonomie…) ».

Néanmoins, plus de 37% des personnes ayant répondu n’ont vraiment pas apprécié les nouveaux iPhone. C’est le cas de Jules pour qui les iPhone 11 et 11 Pro « semblent juste suivre la tendance du marché tout en proposant un hardware d’une banalité affligeante et trop cher ». Enfin, seulement 14% des réponses y voyaient une nouvelle gamme révolutionnaire au point de crier à la gloire d’Apple.