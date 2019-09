Le nouveau Samsung Galaxy Fold vous rassure-t-il ?

À L’IFA 2019, nous avons pu découvrir la version revue et corrigée du Samsung Galaxy Fold. Mais celui-ci réussit-il à vous rassurer sur les smartphones pliables ? C’est notre grande question de la semaine.

En début d’année, il semblait que nous aurions le droit au début de la grande guerre des smartphones pliables. Et puis le Samsung Galaxy Fold est arrivé dans les rédactions mondiales, et a immédiatement connu d’énormes problèmes qui ont conduit Samsung à tous les rappeler et revoir sa copie.

À l’IFA 2019, nous avons eu l’occasion de voir la version revue et corrigée du Samsung Galaxy Fold, et celui-ci nous a paru plus solide. Mais difficile d’en juger sur une simple prise en main, n’est-ce pas ? Ce qui nous fait nous poser la question : est-ce que cette nouvelle version vous a rassuré quant à sa solidité et son intérêt ? Répondez à notre sondage !

Pas de Huawei Mate 30 sans Play Store

La semaine dernière, nous vous demandions si les Huawei Mate 30 pourraient toujours vous intéresser s’ils n’avaient pas le Play Store. Vous avez été 19 990 à nous répondre, prouvant à quel point le sujet est brûlant.

La majorité est implacable : 46,1 % d’entre vous ont déclaré que les téléphones perdraient automatiquement tout leur intérêt. Cataphractaires, qui semble bien connaître le monde Android et ses spécificités pour débrouillard, a résumé la situation avec brio : « j‘aime bien Huawei, mais pas au point de remette les mains dans le cambouis. Sans le Play Store et autres services, ce sera sans moi ».

27,2 % d’entre vous sont un peu plus motivés, prêts à acheter le téléphone et faire les modifications dont ils ont besoin par la suite. Avec même un voeu optimiste que nous a partagé Abhra Herol : « peut être un autre OS qui arriverai sur le marcher. A part Android et Apple, on nous laisse pas le choix, ça serai pas mal pouvoir de choisir autre que no-no le petit robot et une pomme ». Il est vrai qu’avoir le choix sur un plus.

Enfin, 26,6 % sont avant tout attirés par l’objet et ne semblent pas refroidis par la perspective de l’absence de Google sur le smartphone. Il faut dire qu’en eux-mêmes, les appareils haut de gamme du constructeur sont déjà d’excellente facture.