Cette semaine, Google a confirmé que les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro n’aurait pas le Play Store et les services Google. Est-ce que cela vous refroidit ?

Les embrouilles entre Huawei et les États-Unis continuent de bouleverser la cour de récréation Android. Hélas, malgré un premier espoir, la situation ne s’améliore pas et le constructeur chinois n’est pas en mesure de retrouver ses liens avec les entreprises américaines.

La situation est devenue toujours plus compliquée alors que les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro, qui devraient être annoncés sous peu, n’auront pas le droit au Play Store et aux services Google. C’est l’américain qui l’a confirmé lui-même ! Mais cela a-t-il un impact sur votre envie d’avoir les deux futurs smartphones haut de gamme ? C’est ce que nous cherchons à savoir cette semaine.

Achèteriez-vous les Huawei Mate 30 sans accès au Play Store ?

Non, plus aucun intérêt

Peut-être, si je peux me débrouiller

Tristesse sans sucre

La semaine dernière, Google a officialisé l’abandon des surnoms de sucreries pour les versions majeures d’Android, et nous cherchions à connaître votre opinion sur la question. Vous avez été 2922 à nous répondre.

La grande majorité d’entre vous (47,5%) considère la nouvelle comme un peu triste, puisque cela faisait partie de l’âme d’Android. « R.O.G » nous a fait part d’un peu de nostalgie en nous disant : « je trouvais sa assez original les noms de friandises et je trouve ça dommage… Je me souviens d’ailleurs de mon premier téléphone, un Alcatel qui était sur Froyo ».

Cependant, une bonne partie considère que ça ne change pas grand-chose (18,9%), comme Marc Benouchi qui nous dit non sans ironie « Oh mon dieu moi quelle terrible nouvelle, le monde s’écroule autour de moi ».18,4% regrette tout de même l’easter egg sucré, même si la politique restera d’en offrir un moins original désormais. Enfin, 15,3% considère que cela améliore la clarté d’Android au contraire.