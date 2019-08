Regrettez-vous la fin des friandises sur Android ?

Cette semaine, Google a officialisé le nom d’Android 10 Q… qui s’appellera finalement Android 10 tout court. Que pensez-vous de ce changement de nomenclature pour les versions d’Android ? C’est ce qu’on vous demande dans notre sondage de la semaine.

Depuis le tout début d’Android, Google s’est orienté vers les friandises. Chaque nouvelle version majeure du système d’exploitation de Google portait en effet le nom d’un dessert, de l’éclair à la tarte en passant par le yaourt glacé, la tarte au citron vert ou les Oreo.

Néanmoins, pour la version 10 de son OS, Google a décidé de mettre fin à cette stratégie de nomenclature. Non seulement Android ne sera plus associé à un dessert, mais Google abandonne également le système de lettres. Désormais, il faudra seulement compter sur le numéro de version à partir d’Android 10 qui sortira donc d’ici quelques semaines en version finale.

Que pensez-vous de ce changement majeur de nomenclature pour Android ? Est-ce que vous vous en moquez, est-ce que vous trouvez ça triste, est-ce que ça apporte du sérieux dans l’écosystème, est-ce que vous préfériez le salé ? Dites-nous tout en répondant ci-dessous et n’hésitez pas à détailler votre réponse en commentaire.

Oui, c'était l'âme d'Android

J'aimais bien l'easter egg

Non, c'est beaucoup plus clair

Ça ne change rien pour moi

HarmonyOS prêt à remplacer Android selon vous

Il y a une semaine, on vous interrogeait à propos d’HarmonyOS, le nouveau système d’exploitation de Huawei. Vous avez été plus de 2500 à répondre à notre question. Si HarmonyOS a été présenté dans le cadre d’un système compatible avec de nombreux appareils, aucune annonce n’a été faite spécifiquement sur les smartphones. Néanmoins, pour 59% d’entre vous, il n’y a guère de doute, HarmonyOS est voué à remplacer Android, ou en tout cas à se substituer à Android en cas de nouveaux soucis pour Huawei. C’est ce qu’explique Notasa par exemple en commentaires : « La sortie d’un nouvel OS, qui plus est chez un acteur majeur, ne peut selon moi que laisser la place à envisager de belles choses ».

Néanmoins, pour 32% des votants, si HarmonyOS arrivera bien sur smartphone, il n’est voué à fonctionner qu’en Chine où les services Google sont moins importants pour les utilisateurs. Restent 4% pour qui le système n’arrivera pas sur smartphone, 4% pour qui ça sera bien… pour les frigos connectés et 2% qui n’en ont pas entendu parler.