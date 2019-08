Quel avenir pour Huawei HarmonyOS ?

La semaine dernière, Huawei dévoilait son nouveau système d’exploitation baptisé HarmonyOS. Si celui-ci a vocation à équiper l’ensemble des appareils de la marque, il pourrait aussi débarquer à terme sur smartphones. De quoi faire de l’ombre à Android ? Dites-nous tout dans notre sondage de la semaine.

C’est la semaine dernière que Huawei a ouvert les portes de sa conférence développeur. L’occasion pour le constructeur chinois de présenter officiellement EMUI 10, mais aussi et surtout de lever le voile sur son propre système d’exploitation : HarmonyOS.

Huawei l’a annoncé, HarmonyOS aura vocation à équiper tous les appareils de la marque, qu’il s’agisse de montres, de téléviseurs, d’enceintes ou de casques de VR. Si aucun projet n’a encore été annoncé en ce sens, Huawei a tout de même confirmé que HarmonyOS pouvait également équiper ses propres smartphones. Un plan de secours en somme en cas de nouveaux problèmes juridiques avec Android.

Mais pensez-vous vraiment que HarmonyOS aura les moyens de faire face à Android ou s’agit-il, comme le projet Fuchsia de Google, d’une manière pour Huawei de connecter tout son écosystème ? Donnez-nous votre avis en votant et n’hésitez surtout pas à développer en commentaires, nous les lisons tous.

