Alors que Samsung multiplie les références sur le marché, le Galaxy Note 10 apparaît peu innovant par rapport au S10+ ou son grand frère le Note 10+. Serait-il de trop ? Répondez à notre sondage.

Ça y est : Samsung a enfin officialisé son Galaxy Note 10. Ou plutôt ses Galaxy Note 10, puisque le traditionnel est accompagné d’un Galaxy Note 10+ cette année.

Problème étant que le Galaxy Note 10 fait quelques sacrifices qui passent mal, comme l’absence de lecteur microSD ou la définition limitée à Full HD. Au point que comparé au Galaxy S10+, il peut paraître moins attrayant bien que vendu plus cher. Et puis, il y a la prolifération d’appareils premium chez Samsung cette année entre la gamme S, la Note et le futur Fold…

Ce qui nous amène à vous demander : le Galaxy Note 10 traditionnel ne serait-il pas le smartphone de trop ? Répondez donc à notre sondage et précisez votre opinion en commentaires !

