Cette semaine, il n’y avait pas que le Black Friday. Les Samsung Galaxy S11+ et S11e se sont montrés dans leurs premiers rendus en fuite, indiquant leur nouveau design. L’Apple iPhone SE 2 serait également rentré en production pour une sortie en début février 2020.

Samsung Galaxy S11e : voici à quoi il ressemblerait

Samsung garderait le Galaxy S11e dans sa nouvelle gamme avec un design très proche des Galaxy S11 et S11 Plus mais un écran plus compact.

Samsung Galaxy S11+ : le grand format se dévoile à son tour avant l’heure

Après le Galaxy S11 et le Galaxy S11e, c’est au tour du Samsung Galaxy S11+ de se dévoiler. OnLeaks vient en effet de publier les premières images du design du prochain haut de gamme du constructeur coréen.

Apple iPhone SE 2 : la production débuterait en février 2020

Le nouvel iPhone SE serait toujours prévu pour le printemps 2020, mais la production débuterait dès le mois de février.