Le design de la Xbox Series X vous plaît-il ? – sondage de la semaine

L'événement de la semaine ne fut autre que l'officialisation du design et du nom de la prochaine Xbox : la Series X. Son design toutefois n'a pas forcément conquis les foules. Faites-vous partie des convaincus ou des déçus ? Répondez à notre sondage.

2020 sera l’année de la guerre des consoles. Sony a déjà commencé à présenter sa PlayStation 5, quand Microsoft parlait jusque là d’une certaine Project Scarlett.

Lors des Game Awards 2019 cette semaine, Phil Spencer a tout simplement dévoilé le nom de sa prochaine console : la Xbox Series X. Également, nous avons enfin pu voir le design de la console… qui est quelque peu clivant. Quand certains y voient un sublime monolithe, d’autre la trouve trop proche d’un PC et impossible à glisser dans un meuble TV. Quelle est votre ressenti sur ce nouveau design ? Répondez à notre sondage de la semaine et précisez votre point de vue en commentaire !

Chargement Le design de la Xbox Series X vous plaît-il ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, sublime monolithe !

Non, c'est quoi ce rectangle

Sympa, mais pas forcément pratique

Pas vraiment, mais tant que ça joue

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application FrAndroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

Impossible de vendre des Mate 30 Pro sans Google

Notre précédent sondage cherchait à savoir si, suite à l’annonce de la sortie du Huawei Mate 30 Pro en France, vous aviez confiance en ses chances de réussite. Vous avez été 1 920 à nous répondre.

La majorité d’entre vous (52,7%) considère qu’en l’absence de Google et de ses services, le Huawei Mate 30 Pro ne peut tout simplement pas s’en tirer. Wilcox résume sobrement la situation du constructeur : « En Chine, c’est sûr qu’il a toutes ses chances. En France, et généralement en Europe, c’est tout le contraire ».

Reste que le smartphone a tout de même le soutien d’une bonne partie des votants (21,2%) qui le considère toujours comme le meilleur. Les autres sont plus mitigés et font preuve de recul en déclarant à 20,9% qu’il pourra plaire aux fans. Bans fait un parallèle intéressant : « Clairement non ça intéressera une minorité, c’est un peu comme les roms customs dans les faits peu de personnes en ont. Depuis la fin de Cyanogen j’en installe quasi plus ».

Enfin, 5,2% souligne avant tout le fait que le smartphone est vendu très cher malgré tout.