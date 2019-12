La grande surprise de la semaine ne fut autre que l’annonce de la sortie en France du Huawei Mate 30 Pro malgré l’absence de Play Store. Alors, a-t-il tout de même ses chances pour vous ? Répondez à notre sondage !

L’annonce surprise de la semaine est sans nul doute celle de la sortie en France du Huawei Mate 30 Pro. Le constructeur chinois n’ayant toujours pas récupéré le droit d’interagir avec Google, ce dernier sortira sans aucun service Google, y compris le Play Store.

Cela ne l’empêche pas pour autant d’être un excellent smartphone, qui attirera bien sûr bien des regards. Le coup de poker de Huawei se comprend donc, mais selon vous, le Huawei Mate 30 Pro a-t-il ses chances en France ? Répondez à notre sondage et n’hésitez pas à préciser votre position dans nos commentaires

Chargement Le Huawei Mate 30 Pro a-t-il ses chances en France ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, ça reste le meilleur !

Oui, seulement pour les fans

Non, il est trop cher

Non, impossible sans Google

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application FrAndroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

La majorité d’entre vous a un débit inférieur à 25 Mb/s

Notre dernier sondage cherchait à déterminer le niveau du débit fixe de nos lecteurs. Vous avez été 4 335 à nous répondre.

Et sur un sondage dont les réponses cherchaient à correspondre aux différentes technologies disponibles (ADSL2, VDSL, FTTLa, FTTH), il faut bien reconnaître qu’il aurait finalement fallu être un peu plus précis dans les tranches basses puisque… la France semble très loin d’offrir un débit satisfaisant à la majorité de nos lecteurs.

L’écrasante majorité (20,1%) d’entre vous a en effet un débit inférieur à 25 Mb/s. Schousky résume très bien le constat inévitable dans son commentaire : « Incroyable! On pense toujours que nous sommes une minorité à avoir un mauvais debit mais des sondages comme ceux là montre une vérité aberrante !! Près de la moitié des lecteurs ont moins de 25!! Je ne m’attendais pas du tout à ça !! Pire encore, en lisant les commentaires, je me rends compte que je devrais cesser de me plaindre avec mes 9 mb/s en moyennes. Au moins, moi, je peux utiliser youtube et Netflix ! Je trouve ça dingue, que pour certain, ça soit pas possible… ».

Attardons-nous justement à regarder les commentaires. Dans cette tranche, la majorité rapporte des débits aux alentours de 10 Mb/s, ce qui est déjà léger, mais beaucoup de nos commentateurs subissent des connexions aux alentours de 5 Mb/s qui en 2019 sont plus qu’handicapantes pour profiter d’un service qui est aujourd’hui devenu vital. Nos pensées accompagnent Hjjuu alors qu’il nous décrit sa connexion : « Je suis en bout de ligne, en campagne (zone très peuplé) : 120kb/s en down max. C’est une catastrophe. »

Notre communauté montre bien que pour toutes les annonces d’une fibre se développant à vitesse grand V, la grande majorité reste laissée pour compte. En France, on considère une connexion « très haut débit » lorsqu’elle dépasse les 30 Mb/s descendants, ce qui est loin d’être la majorité ici. Le développement du réseau semble se lire en filigrane du reste des réponses par ailleurs.

7,1% déclarent avoir un débit entre 25 et 50 Mb/s et 7,8% se disent entre 50 et 100 Mb/s, correspondant généralement à la VDSL. Lorsqu’elle est bien entretenue, et dans un domicile proche d’un répartiteur lui-même bien entretenu, on peut tout de même en tirer des débits satisfaisants, mais ces pourcentages bas montrent que la technologie n’a pas été grandement développée dans le territoire.

Enfin nous passons à ce qui correspond généralement à la fibre optique FTTla ou les offres FTTH sans engagement ni fioriture. Vous êtes 9,3% à profiter d’un débit entre 100 et 300 Mb/s. Enfin, les plus de 300 Mb/s représentent 26,7% de notre lectorat dans ce sondage, et n’ont pas hésité à montrer de belles captures de leur débit avec notamment p3rn3l et ses 5206 Mb/s tout de même.

Comme quoi, la disparité des connexions françaises peut atteindre des sommets.