La moitié des personnes éligibles au très haut débit fixe n’en profitent pas. Mais vous, quel est votre débit ? Nous vous posons la question cette semaine.

Cette semaine, au delà du dévorant Black Friday, nous apprenions de l’Arcep que 53 % des personnes pouvant profiter d’un très haut débit fixe… ne le faisait pas. Un fait qui peut être étonnant, mais qui bien sûr peut concerner des tranches de la population qui n’ont tout simplement aucun intérêt pour internet.

Cela nous fait cependant nous poser cette question : quel genre de débit y a-t-il de notre communauté ? Nous parlons bien sûr d’un débit après test, et non pas le débit théorique donné par votre opérateur. Fibre, ADSL2, VDSL, cuivre, quelle est la puissance de votre connexion et votre situation ? Dites nous tout en répondant à notre sondage et en précisant votre configuration dans les commentaires.

Quel est votre débit internet fixe ? Inférieur à 25 Mb/s

Entre 25 et 50 Mb/s

Entre 50 et 100 Mb/s

Entre 100 et 300 Mb/s

Plus de 300 Mb/s

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application FrAndroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

Le Tesla Cybertruck est bien moche selon vous

La semaine dernière, Tesla présentait officiellement son Cybertruck et son design… clivant. L’occasion de réunir vos avis sur la question. Vous avez été 5 383 à nous répondre.

La grande majorité d’entre vous, 43,4% n’est tout simplement pas conquise par ce design particulier. Bans note avec humour : « aussi beau qu’un jeu PS1 », quand Jerrysofresh le décrit comme « un tank de guerre version civile ».

Reste tout de même des adorateurs. 21,6% d’entre vous le trouve sublime, majoritairement pour son originalité. Alex Sf dit ainsi : « enfin un design qui rompt avec les lignes habituelles ». Sur ce point, impossible de lui donner tort.

Fait amusant, ceux encore en réflexion sont presque équilibrés. 17,8% d’entre vous le trouve étrange mais indique pouvoir s’y habituer, quand 17,3% le trouve pas mal et original. La mesure du propos se mêle ainsi à l’équilibre du sondage.