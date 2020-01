Une dernière MAJ pour Windows 7, le bonus écologique chez Volvo et l’affaire Trump / Huawei – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 27 janvier : Volvo joue avec ses prix pour profiter du bonus écologique, Microsoft met une dernière fois à jour Windows 7 et le Pentagone met des bâtons dans les roues de Trump. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Windows 7 est mis à jour malgré l’arrêt de son support

Le support de Windows 7 a officiellement pris fin voilà quelques jours, signifiant que le système ne devait plus recevoir de mises à jour. Néanmoins, la dernière mise à jour déployée en janvier a provoqué un bug lorsque le fond d’écran est réglé en « étirer ». Résultat, Windows 7 a reçu un dernier patch correctif malgré la fin de son support.

Le prix du Volvo XC40 Recharge joue avec le bonus écologique

Volvo vient de dévoiler la grille tarifaire du XC40 Recharge P8 AWD. Avec un prix de 59 940 euros, il profite encore du bonus écologique. Ouf, c’était moins une !

Le Pentagone empêche Trump de tourner en rond

Wilbur Ross, secrétaire au Commerce du gouvernement Trump, veut imposer des nouvelles limites à Huawei, pour réduire d’autant plus les échanges commerciaux entre les firmes américaines et le numéro 2 de la téléphonie mobile. Le département de la Défense ne l’entend pas de cette oreille néanmoins et a bloqué purement et simplement cette législation.

