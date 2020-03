Canal Plus reste payant, Windows 10 change d’interface et YouTube passe à la SD – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 20 mars : Canal Plus ne pourra finalement pas passer en gratuit, Microsoft montre la nouvelle interface de Windows 10 et YouTube passera par défaut les vidéos en 480p. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Tristesse : Canal+ est interdit de devenir gratuit pendant le confinement

Cette semaine, alors que le gouvernement a instauré le confinement des Français, Canal Plus avait annoncé que la chaîne cryptée allait devenir gratuite jusqu’à la fin du mois. De quoi permettre aux gens forcés de rester chez eux de s’occuper.

Néanmoins, les concurrents des groupes M6 et TF1 ne l’entendaient pas de cette oreille et ont saisi le CSA. L’autorité de l’audiovisuel a finalement interdit à Canal Plus de proposer sa chaîne gratuitement. Une décision qui s’explique notamment par un risque d’atteinte à la chronologie des médias.

Windows 10 : Microsoft montre une toute nouvelle interface entièrement repensée

Afin de célébrer le milliard d’appareils équipé de Windows 10 dans le monde, Microsoft a mis en ligne une petite vidéo. Celle-ci retrace l’histoire du système d’exploitation de ses premiers pas à aujourd’hui… et jusqu’à demain. En effet, la vidéo dévoile certains éléments d’interface logicielle qui ne sont pas encore présents dans Windows 10.

De quoi découvrir notamment un tout nouvel explorateur de fichiers, un nouveau menu contextuel ou une refonte de certaines applications de Microsoft.

YouTube réduit la qualité vidéo à du SD (480p) pour soulager le réseau

Faisant suite à l’appel de Bruxelles et du gouvernement français, YouTube a — comme Netflix — accepté de réduire la qualité de ses vidéos sur sa plateforme. Les vidéos seront désormais proposées par défaut en 480p et ce même pour un utilisateur ayant l’habitude de les regarder en Full HD en ou 4K.

Une baisse de la qualité vidéo qui devrait avoir pour conséquence un désengorgement du réseau Internet. C’est en tous cas ce qu’espèrent les autorités alors que la population française est en confinement et a plus besoin que jamais d’avoir des tuyaux fluides.