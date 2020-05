Panne Orange, Windows 10X lancé sur PC et Realme X50 et 6 Pro annoncés en France – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 5 mai 2020 : une panne Orange en Île de France, Windows 10X qui arrivera d'abord sur les ordinateurs classiques et Realme qui annonce les X50 Pro et 6 Pro. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid

Orange : une panne des réseaux fixes et mobiles touche l’Île-de-France

Ce mardi, suite à plusieurs actes de vandalisme commis à Vitry-sur-Seine, de nombreux abonnés au réseau Orange ont perdu leur accès Internet dans le Val-de-Marne, notamment à Charenton-le-Pont et Maisons-Alfort, et une partie de Paris. L’opérateur a annoncé avoir porté plainte et d’ores et déjà commencé les réparations. Elles pourraient cependant se prolonger jusqu’à la nuit de jeudi à vendredi en fonction des demandes prioritaires.

Windows 10X : c’est officiel, ce sont les PC classiques qui en profiteront en premier

Plusieurs mois après avoir présenté Windows 10X, le système qui devrait équiper notamment le futur Surface Neo, Microsoft en a dévoilé davantage. La firme de Redmond a ainsi expliqué que le système ne serait pas réservé aux seuls appareils avec double écran. Plus encore, Windows 10X sera d’abord disponible pour les ordinateurs traditionnels, équipés d’un seul affichage. Un changement de cap dans la stratégie de Microsoft qui s’explique par la crise du Covid-19.

Realme x50 Pro et Realme 6 Pro lancés en France : prix alléchants pour smartphones intéressants

Realme a annoncé ce mardi l’arrivée en France de ses deux derniers smartphones, les Realme 6 Pro et Realme X50 Pro. Deux smartphones équipés d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’excellents rapports qualité-prix sur le papier. Le Realme 6 Pro est disponible à partir de 350 euros quand le Realme X50 Pro s’affichera à partir de 600 euros. Nous avons reçu les deux appareils et vous proposerons des tests incessamment sous peu.