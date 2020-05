SSD de la Xbox Series X, annonces de Xiaomi France et mode sombre de Google sur Chrome – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 26 mai : la vitesse du SSD de la Xbox Series X, les nombreuses nouveautés de Xiaomi en France et le thème sombre de Google sur le navigateur Chrome. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les secrets de Microsoft sur le SSD de la Xbox Series X

Alors qu’on pressent une Xbox Series X plus lente que la PS5 à cause de son SSD, Microsoft réserverait finalement une surprise avec une architecture très optimisée.

Xiaomi France : des smartphones, des TV et un vélo électrique en approche

Xiaomi France a annoncé le prix et la disponibilité des Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro. La firme a également levé le voile sur l’arrivée des Mi TV 4S et Mi TV 4A à prix alléchant dans l’Hexagone. Enfin, le vélo électrique pliable Mi Smart Electric Folding Bike débarquera lui aussi dans nos contrées cet été.

Dans le même, et pour continuer de parler de Xiaomi, nous avons pu également prendre en main la nouvelle interface mobile de la marque, MIUI 12.

Profitez du mode sombre sur une recherche Google dans Chrome

Il est possible d’activer le mode sombre sur une recherche effectuée sur Google dans le navigateur Chrome. Nous vous expliquons comment faire.