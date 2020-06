Design de la PS5, fuite de la Samsung Galaxy Tab S7 et astuce pour les panneaux sur Windows – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 12 juin 2020 : le design de la PlayStation 5, un leak de la Samsung Galaxy Tab S7 et des conseils pour diminuer les panneaux d'informations Windows. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Samsung Galaxy Tab S7 : voici à quoi ressemblerait la tablette haut de gamme

Cet été, Samsung ne devrait pas présenter que ses Galaxy Note 20, mais également d’autres appareils, dont deux tablettes, les Galaxy Tab S7 et S7+. Le premier modèle, le plus petit, a déjà fait l’objet d’une fuite par le leaker français OnLeaks. L’occasion de dévoiler le design de l’ardoise en collaboration avec le site Pigtou. Sans surprise, la Galaxy Tab S7 devrait reprendre en grande partie celui de la Tab S6.

Le design de la PS5 a déjà droit à de savoureux détournements sur le web

Jeudi soir, Sony présentait pour la première fois le design définitif de sa prochaine console, la PS5. Un design qui a beaucoup fait réagir en raison de ses formes courbes, de ses couleurs noir et blanc et de son originalité. Les internautes ont fait jouer leur imagination pour détourner le design de la machine. Notez par ailleurs que si Sony a d’abord présenté la console posée à la verticale, le constructeur a confirmé qu’elle fonctionnerait également à l’horizontale.

Windows 10 : voici comment désactiver les panneaux d’information en plein écran

Certains utilisateurs se plaignent d’apparitions trop fréquentes des fenêtres en plein écran de Windows 10. Des conseils mis en place par Microsoft pour utiliser Windows Hello à la suite Office, ces fenêtres peuvent être gênantes pour les utilisateurs chez qui elles apparaissent. Heureusement, il est possible de les désactiver assez facilement. On vous explique la démarche à suivre.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid