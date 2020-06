Le design de la PS5 a déjà droit à de savoureux détournements sur le web

Sans surprise, après que le design de la PS5 a été dévoilé, celui-ci a fait le bonheur des internautes sur le web qui se sont empressés de détourner la console dans des montages humoristiques.

En plus d’annoncer toute une série de jeux compatibles avec sa future console, Sony a aussi et surtout montré le design de la PS5. En plus de son aspect massif, l’appareil retient l’attention par son design blanc et noir et ses lignes qui se veulent un brin futuristes.

Or, justement, les courbes de la PlayStation 5 ont inspiré Internet. En effet, comme c’est souvent le cas pour ce genre d’annonces majeures dans le milieu de la tech ou du jeu vidéo, les internautes ont pris un malin plaisir à récupérer les rendus de la PS5 pour les détourner dans des montages savamment hilarants.

The PS5 design memes have started strong pic.twitter.com/C7nwEg4W17 — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

La PS5 et la magie du web

D’aucuns comparent ainsi la PS5 avec Barad-dûr, la Tour de Sauron dans Le Seigneur des anneaux surmontée de l’œil maléfique.

Sauron tower pic.twitter.com/4gAMM4cRDF — Nil – Avoiding human contact (@NIL66CAT) June 11, 2020

D’autres voient en la PlayStation 5 un costume digne de Seto Kaiba, l’un des personnages de Yu-Gi Oh!

On peut aussi citer les détournements de la PS5 en building dans un quartier d’affaires ou en porte-avion.

La console peut être posée à l’horizontale

Notons que la plupart des memes engendrés par la PS5 présentent celle-ci à la verticale, car c’est principalement ainsi que Sony l’a présentée. Il faut toutefois noter la nouvelle console peut tout de même être utilisée à l’horizontale pour mieux être rangée dans votre meuble TV.

Reste à savoir si les grandes dimensions de l’appareil ne poseront pas problème. Rappelons d’ailleurs qu’il existe deux versions de la console : la PS5 classique et la version Digital Edition plus tournée vers le dématérialisé.