Rassurez-vous, la PS5 peut s’utiliser à l’horizontale

Les images officielles de la PlayStation 5 montrent que la console peut être posée à l'horizontale. Il semblerait d'ailleurs qu'un socle soit prévu à cet effet.

Sony vient de dévoiler le design PlayStation 5 et on aura tous remarqué que la console next gen de la firme japonaise a surtout été présentée dans une position verticale. À cet égard, une question s’est posée rapidement : la PS5 peut-elle être utilisée à l’horizontale comme tous les modèles précédents ?

Il faut dire que, pour un meuble TV classique, il semble difficile d’insérer verticalement une console aussi imposante que la PS5. Heureusement, quelques indices viennent montrer que la machine peut être posée à l’horizontale.

Les images officielles de Sony

Il faut déjà savoir que sur l’une des images officielles envoyées par Sony aux rédactions après l’événement, on peut voir la PS5 à l’horizontale, aux côtés d’une manette DualSense.

Ce n’est pas tout, pendant la conférence de Sony, à la toute fin du show, des extraits de plusieurs jeux annoncés pour le lancement de la console étaient entrecoupés d’images de la PS5. Pendant un très bref instant, à 2:12:00 précisément de la vidéo YouTube, on peut voir la console posée à plat. C’est d’ailleurs de là qu’est tirée l’image de une de l’article que vous consultez actuellement.

Besoin d’un socle ?

On notera ainsi un détail intéressant : il semble y avoir un socle en dessous de la console permettant à cette dernière de ne pas être instable. Il s’agit très probablement du même socle que l’on aperçoit en bas de la PS5 quand elle est debout. On peut apercevoir cet élément sur l’image ci-dessous.

PlayStation 5 PlayStation 5 Digital Edition

Nous avons contacté Sony afin d’en savoir un peu plus sur ce socle et nous mettrons à jour cet article si la firme apporte quelques informations.