Microsoft Teams et ses réunions fun, bientôt l’autonomie totale des Tesla et Xiaomi Mi TV Stick en approche – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 9 juillet : Microsoft Teams se soucie de votre bien-être depuis la fin du confinement, Elon Musk vise encore la Lune pour ses Tesla et Xiaomi a encore des surprises dans sa besace.

Microsoft Teams veut lutter contre la fatigue morale du télétravail et des réunions en vidéo

Fort du succès de son outil collaboratif Microsoft Teams, la firme de Redmond le dote souvent de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la qualité du travail. C’est cette fois pour votre bien-être qu’a oeuvré le géant américain en dévoilant une série de nouveautés qui vont rendre les conversations en vidéo beaucoup plus conviviales, fun et inclusives. Avec du faux décor, des emoji et une bonne dose d’humour.

Elon Musk promet l’autonomie totale des Tesla sous peu

Et si Tesla comptait parmi les tout premiers constructeurs automobiles à commercialiser à grande échelle des voitures entièrement autonomes ? Si l’on en croit les récentes déclarations d’Elon Musk, la chose serait possible… et à court terme. « Je suis extrêmement confiant que le niveau 5, ou l’autonomie complète, sera atteint, et je pense qu’il le sera très rapidement », a ainsi avancé Elon Musk ce jeudi 9 juillet dans un message vidéo.

Lancement imminent pour la Xiaomi Mi TV Stick

Pas encore officialisée, la Xiaomi Mi TV Stick est brièvement apparue sur le site portugais de la marque. Cette clé HDMI proposant Android TV devrait se vendre pour un prix une fois encore tout doux. Le produit pourrait être dévoilé le 15 juillet prochain lors de la conférence organisée par la marque chinoise.