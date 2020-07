Preview de Flight Simulator, CCleaner indésirable sur Windows et rendu du Samsung Galaxy Z Fold 2 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 30 juillet : notre preview de Flight Simulator, Ccleaner considéré comme indésirable sur Windows et des rendus presse du Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Preview de Flight Simulator : une baffe technique accessible à tous

Alors que la sortie du jeu est prévue pour le 18 août prochain, nous avons pu jouer longuement à Flight Simulator, l’édition 2020 de la simulation de vol de Microsoft. Un jeu aux graphismes et à l’envergure époustouflants que Cassim a particulièrement apprécié.

Autrefois réputé, CCleaner est désormais taxé d’application indésirable par Windows

Alors que Ccleaner a longtemps été un logiciel particulièrement recommandé, notamment pour supprimer les fichiers système inutiles, c’est une petite claque que lui a infligée Microsoft. L’éditeur de Windows a en effet décidé de considérer l’outil comme indésirable dans Windows Defender. L’éditeur Piriform a indiqué avoir entamé des discussions avec Microsoft pour résoudre ce problème.

Samsung Galaxy Z Fold 2 : un rendu présente son nouvel écran borderless

Les fuites ne s’arrêtent plus à propos du Galaxy Z Fold 2, le prochain smartphone pliable de Samsung. Après une première photo, le smartphone se dévoile désormais en détail à travers plusieurs images de rendu presse obtenues par le site MySmartPrice. De quoi découvrir non seulement l’appareil avec écran ouvert, mais également son affichage externe qui s’annonce beaucoup plus grand. Présentation prévue pour le 5 août.

