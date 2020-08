Scooter électrique Xiaomi, WhatsApp sur plusieurs appareils et produits Samsung annoncés le 5 août – Les actualités de la semaine

Alors que la semaine prochaine sera marquée par les annonces de Samsung pour ses nouveaux appareils, cette semaine a également eu son lot d'actualités importantes. Voici le récapitulatif des actualités les plus marquantes de la semaine

Xiaomi C30 : ce nouveau scooter électrique est probablement le moins cher du marché

Xiaomi a annoncé cette semaine un nouveau scooter électrique. Et pour le coup, il s’agit bel et bien d’un scooter et non d’une trottinette. Ce Xiaomi C30 a été présenté en Chine où il est commercialisé au prix de 3 599 yuans, soit 438 euros, ou 2 999 yuans (365 euros) pour son lancement. Pour ce prix, on retrouve un moteur de 400 W avec une vitesse maximale à 25 km/h et une autonomie de 35 kilomètres. Pour l’heure, on ignore si le scooter Xiaomi C30 sera lancé en Europe.

WhatsApp va enfin pouvoir fonctionner sur plusieurs appareils en même temps

L’un des plus gros freins actuels pour WhatsApp est l’impossibilité de se connecter simultanément à plusieurs appareils en même temps. On sait depuis quelques temps que facebook, qui a racheté le service de messagerie, travaille sur une telle fonctionnalité, mais elle n’a pas encore été déployée. Néanmoins, le code source de l’application intègre désormais certaines lignes de codes faisant mention d’une telle possibilité.

Samsung : on connait les 5 produits qui seront dévoilés au Galaxy Unpacked

Alors que Samsung doit présenter mercredi prochain ses nouveaux Galaxy Note 20 et Note 20 Plus, le constructeur coréen a publié sur Twitter une vidéo teasing de sa conférence Galaxy Unpacked. Une vidéo qui permet de déceler que les deux smartphones ne seront pas les seuls appareils présentés. Ce devrait également être le cas de la montre Galaxy Watch 3, des tablettes Galaxy Tab S7 et S7 Plus, des écouteurs Galaxy Buds Live et du smartphone pliant Galaxy Z Fold 2 5G.