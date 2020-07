Xiaomi C30 : ce nouveau scooter électrique est probablement le moins cher du marché

Le fabricant Xiaomi a ajouté un nouveau scooter électrique à sa gamme C, venant compléter un catalogue de plus en plus étoffé. Le C30 se distingue par son prix ultra abordable, au détriment de performances réellement intéressantes.

Principalement connu pour ses smartphones, le constructeur chinois Xiaomi s’est au fil des années diversifié dans d’autres domaines : celui des scooters électriques, à titre d’exemple, fait désormais partie intégrante de ses activités. Régulièrement, la firme de l’Empire du Milieu présente de nouveaux modèles relativement abordables.

En mars dernier, les 70mai A1 et A1 Pro, des deux-roues compacts, connectés et à petits prix (à peine 500 euros), avaient été intronisés. Sa gamme C, notamment composée des C40, C60 et C80, accueille, quant à elle, un petit nouveau répondant au nom de C30. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce modèle électrifié se place aujourd’hui comme l’un des moins chers du marché.

Des performances très modestes

Vendu à 3 599 yuans (438 euros), voire même 2 999 yuans (365 euros) à l’occasion de son lancement, d’après le site Mi Community, le scooter affiche une grille tarifaire particulièrement tirée vers le bas. A titre de comparaison, cela situe le C30 au niveau du prix d’un smartphone tel que le OnePlus Nord fraîchement testé par la rédaction (399 euros dans sa configuration 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne).

Evidemment, à ce prix-là, le C30 propose le minimum syndical en matière de performances. Son moteur de 400 W et sa vitesse de pointe de 25 km/h (soit l’allure maximale autorisée pour un vélo électrique en France) ne font pas de lui le scooter le plus véloce. Sans parler de son autonomie de 35 kilomètres qui limitera ses utilisateurs à des trajets urbains relativement courts. Sa batterie de six kilos est, quant à elle, amovible.

Lancement européen : point d’interrogation

Au chapitre du design, le Xiaomi C30 ne casse pas trois pattes à un canard. En clair : le groupe asiatique assume entièrement la fiche technique plus que modeste et les lignes esthétiques sans saveur de son produit, mais espère toucher un public jeune et peu exigeant grâce à un prix défiant toute concurrence.

D’après le Financial Express, un lancement européen et américain serait au programme. Mais comme l’ont remarqué nos collègues de Numerama, le site eBike Generation réfute cette hypothèse. Tâchons de patienter gentiment jusqu’à ce que Xiaomi communique officiellement dessus, ou pas.