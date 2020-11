Panne chez SFR, fonctions payantes pour Google Photos et Amazon refuse de sacrifier le Black Friday – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 6 novembre : une panne sur le réseau SFR, des fonctions payantes pour Google Photos et Amazon qui ne veut pas renoncer au Black Friday. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Panne SFR : le réseau Internet fixe est perturbé à certains endroits

Ce vendredi, c’est une panne importante qui a touché le réseau SFR dans plusieurs régions de France métropolitaine. Ce sont ainsi notamment l’Île-de-France et les villes de Lille et Nantes qui ont été touchés par cette panne. Si ces problèmes touchent le réseau d’Internet fixe de SFR, l’opérateur avait cependant prévenu certains abonnés, dans le courant de la semaine, que des antennes seraient rénovées. On ignore néanmoins si ces pannées sont liées à la rénovation de l’infrastructure mobile de l’opérateur.

Google Photos : des fonctions seront réservées aux abonnés Google One

Google a lancé, en même temps que ses nouveaux smartphones Pixel, une refonte de son application de retouche photo, Google Photos. Il semble que la firme ne soit pas décidée à s’arrêter là et prépare de nouvelles fonctionnalités pour l’application. Le site XDA Developers a en effet découvert dans le code source de la version 5.18 de l’application certaines mentions faisant état de « plus de fonctionnalités ». Elles seraient néanmoins réservées aux seuls utilisateurs abonnés à l’offre Google One.

Amazon ne « veut pas priver les Français du Black Friday »

Au mois de novembre, il est temps pour certains de commencer à préparer les fêtes de fin d’année. Ça tombe bien, le Black Friday, prévu le 27 novembre prochain, permettra d’acheter certains cadeaux à prix cassés. Néanmoins, avec le nouveau confinement, certains demandent qu’Amazon soit logé à la même enseigne que les boutiques physiques. Les responsables français du site de e-commerce ont cependant tenu à rassurer les consommateurs sur BFM TV : « pourquoi on priverait les Français de cette fête des promotions ? ».