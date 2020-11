Un Galaxy S21 plus tôt en 2021, un nouveau scooter pas cher chez Yamaha et pas de WearOS pour la OnePlus Watch – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 9 novembre : Samsung lancerait son Galaxy S21 en janvier, Yamaha dévoile un scooter électrique très accessible et la OnePlus Watch se passerait de WearOS. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung Galaxy S21 : une sortie plus tôt pour faire mal à Huawei

Contrairement aux habitudes prises ces dernières années, Samsung ne devrait pas attendre la fin du mois de février ou le mois de mars pour présenter ses futurs Galaxy S21.Reuters indique en effet que les trois smartphones prévus en début d’année prochaine, les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra seraient lancés dès le premier mois de 2021, en janvier. Un moyen pour la firme coréenne de prendre de court l’un de ses principaux concurrents, le Chinois Huawei.

e-Vino : Yamaha lance un scooter électrique bon marché uniquement dédié à la ville

Yamaha a présenté un nouveau scooter électrique conçu spécifiquement pour l’usage urbain. Le nouveau e-Vino du constructeur japonais ne propose que 29 kilomètres d’autonomie pour un moteur de 580 W permettant d’aller jusqu’à 44 km/h. Néanmoins, ce que le constructeur manque en performances, il le rattrape par son prix. Lancé pour l’instant uniquement au Japon, le Yamaha e-Vino y est commercialisé à l’équivalent de 2112 euros.

OnePlus Watch : la montre ne tournerait pas sous Wear OS

On sait depuis quelque temps que OnePlus travaille sur sa première montre connectée. La firme a même confirmé l’information lors de sa dernière conférence. Néanmoins, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la OnePlus Watch ne devrait pas être équipée de WearOS, le système pour montre connectées de Google, mais d’un système maison. L’information, qui nous vient du leaker allemand Max Jambor, marquerait un nouveau désaveu pour l’OS de Google alors que nombre de ses partenaires, Samsung et Huawei en tête, ont déjà jeté l’éponge en raison du manque d’autonomie et de fluidité du système.