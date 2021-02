Smartphone Xiaomi à plus de 1300 euros, nouvelle interface Android TV et smartphone Samsung à grosse batterie – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 4 février : Xiaomi envisage de lancer un smartphone à plus de 1300 euros, Google met à jour l'interface d'Android TV et Samsung préparerait un smartphone avec une batterie de 7000 mAh. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi envisage de lancer un smartphone à plus de 1300 euros et demande l’avis de sa communauté

L’an dernier, Samsung a considérablement augmenté le prix de sa gamme Mi, passée de 500 à près de 1000 euros pour le Mi 10 Pro. Néanmoins, le constructeur chinois ne serait pas prêt à arrêter cette montée en gamme vers le segment premium. Mercredi, c’est le patron de Xiaomi, Lei Jun, qui a pris la parole sur Weibo. Le dirigeant a ainsi demandé à sa communauté s’ils seraient prêts à payer 10 000 yuans, soit 1300 euros, pour un smartphone Xiaomi à l’avenir. Lei Jun en a également profité pour leur demander ce qu’ils attendraient d’un smartphone aussi premium.

En attendant Google TV, Android TV va avoir une nouvelle interface

L’an dernier, Google lançait une nouvelle version de sa clé HDMI, le Chromecast. Le constructeur en profitait pour dévoiler un nouvel OS connecté pour téléviseurs, Google TV. Alors qu’on pensait que les téléviseurs Android TV seraient rapidement mis à jour vers Google TV, il n’en est finalement rien. En attendant que Google TV soit embarqué sur tous les nouveaux appareils, Android TV va pouvoir profiter d’une nouvelle interface… tout en restant Android TV. Le déploiement est prévu notamment en France dans les prochains mois.

Galaxy F62 : Samsung s’apprêterait à lancer un smartphone avec une énorme batterie de 7000 mAh

Afin de permettre la meilleure autonomie possible, il n’y a pas de secrets, il faut que les batteries des smartphones aient la plus grande capacité possible. À ce petit jeu, on a vu ces dernières années une augmentation considérable de la taille des accumulateurs, passant de 2000 à 6000 mAh. Samsung n’est pas en reste et, selon les informations du leaker Ishan Agarwal, pourrait lancer prochainement le Galaxy F62. Ce smartphone serait équipé d’une batterie de 7000 mAh, d’un écran Oled de 6,7 pouces et d’une puce Exynos 9825 similaire à celle du Galaxy Note 10. Il est cependant attendu uniquement sur le marché indien.