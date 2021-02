En attendant Google TV, Android TV va avoir une nouvelle interface

Dans les années à venir, Android TV devrait laisser sa place à Google TV. En attendant, Google veut proposer une mise à jour d'Android TV avec une nouvelle interface.

Google a lancé à la fin de l’année une nouvelle génération de Chromecast équipé pour la première fois d’un véritable système d’exploitation : Google TV. Derrière ce nom se cache en fait un renommage d’Android TV accompagné d’une nouvelle interface et de nouvelles fonctions. C’est alors immédiatement posé la question de l’avenir d’Android TV tel que nous le connaissons aujourd’hui. La firme avait rapidement confirmé qu’Android TV va disparaitre à terme au profit de Google TV. Au CES 2021, plusieurs fabricants ont annoncé leurs premiers produits sous Google TV, comme notamment Sony, et TCL. Reste la question des produits actuellement en circulation sous Android TV, comme la Shield de Nvidia.

La firme fournit aujourd’hui un début de réponse avec l’annonce d’une mise à jour majeure d’Android TV, apportant une nouvelle interface.

Venir à mi-chemin de Google TV

Cette mise à jour ne va pas pleinement faire passer vos appareils vers Google TV, mais va en apporter certaines nouveautés pour rendre la transition plus fluide entre les deux systèmes. En particulier l’interface de la page d’accueil a été complètement revue pour calquer celle de Google TV.

La nouvelle interface ajoute le système de navigation par onglets de Google TV, avec un onglet « Discover » qui n’est pas sans rappeler l’onglet « pour vous » de Google TV. Cet onglet présentera des films et des séries tendance qui semblent pertinents pour vos gouts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés.

Enfin on peut voir un onglet « Apps » qui intègre tout simplement les jeux et applications installées sur l’appareil, ainsi qu’un lien vers le Google Play Store. C’est là que l’on voit qu’il ne s’agit pas d’une mise à jour vers Google TV. Ce dernier intègre directement le Play Store avec son interface, de façon transparente.

Un déploiement dans quelques pays dont la France

Google annonce que cette mise à jour va être déployée aux États-Unis, en France, mais aussi en Australie, au Canada et en Allemagne. D’autres pays devraient suivre sans précision. Reste à savoir si cette mise à jour sera déployée par une mise à jour système, ce qui demanderait du travail de la part des fabricants, ou si Google va réussir à proposer la nouvelle interface par une simple mise à jour de l’application d’accueil.

On espère en tout cas que les fabricants joueront le jeu et proposeront rapidement une mise à jour complète vers Google TV, au moins pour les box et les téléviseurs les plus récents.