Prix du Mi 11 en France, le Samsung Galaxy A72 en fuite et Nintendo Switch – L’essentiel de l’actu de la semaine

Xiaomi refait parler de lui avec les prix, précommandes et la date de sortie du Mi 11, le Samsung Galaxy A72 a fait l'objet d'une grosse fuite alors que la prochaine génération de la Nintendo Switch ne devrait pas débarquer avant plusieurs années : voilà ce qu'il fallait retenir de cette nouvelle semaine tech toujours aussi riche en annonces.

Samsung Galaxy A72 : grosse fuite au programme

Alors que l’officialisation du Samsung Galaxy A72 arrive à grands pas, une nouvelle fuite signée WinFuture nous en apprend davantage à son sujet. Celui qui se placera sans doute sur le haut du panier du segment milieu de gamme devrait embarquer un écran Super Amoled de 6,7 pouces d’une définition 2400 x 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Au niveau du processeur, il faudrait compter sur un Qualcomm Snapdragon 720G avec 6 ou 8 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage. Le Galaxy A72 s’équiperait aussi d’un quadruple capteur photo : principal de 64 mégapixels, téléobjectif zoom optique 2x de 8 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et macro. Le tout à un prix agressif de 450 euros.

Nintendo Switch : la prochaine génération n’arrivera pas avant plusieurs années

C’est en tout cas ce qu’il faut comprendre des déclarations de Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo. Pour lui, la Switch n’a atteint que la moitié de son cycle de vie et une nouvelle génération de la console n’est pas attendue avant au moins trois ans. Mais cela n’empêchera pas le groupe japonais de lancer de nouvelles variantes.

Un moyen pour Big N de poursuivre sur cette dynamique extrêmement positive depuis la commercialisation de la Switch en 2017. Une première révision de la console a d’ailleurs eu lieu en améliorant son autonomie, alors qu’une déclinaison portable, la Nintendo Switch Lite, est venue compléter le catalogue.

On a testé le Microsoft Surface Duo

Après une prise en main publiée la semaine dernière, Frandroid a mis en ligne un test complet du Microsoft Surface Duo, qui n’est ni vraiment un smartphone ni vraiment une tablette, mais surtout un appareil pliable dédié à la productivité. Vous pouvez aussi jeter un œil à notre vidéo.

Xiaomi Mi 11 : on connaît son prix et sa date de sortie en France

Déjà testé et approuvé par la rédaction, le Xiaomi Mi 11 a fait l’objet d’une énième conférence cette fois-ci réservée à la France. L’occasion de prendre connaissance de son prix et de sa date de sortie. En Hexagone, le Mi 11 s’arrachera au prix de 749 euros pour la version 128 Go de stockage interne, et 799 euros pour la variante avec 258 Go.

Pour se procurer la nouvelle star du catalogue Xiaomi, d’ailleurs considéré comme le smartphone le plus puissant du marché européen grâce à son processeur Snapdragon 888, rendez-vous le 23 février 2021 sur le site Mi.com ou dans les stores de la marque pour les précommandes. Le smartphone sera disponible le 9 mars prochain. Vous le retrouverez aussi chez Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce et LDLC.

Vidéo de la semaine : test du Xiaomi Mi 11

