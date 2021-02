Xiaomi Mi 11 : voici les prix, précommandes et date de sortie en France

Le Xiaomi Mi 11 a eu droit à un événement de présentation dédié au marché français. L'occasion de confirmer le prix du smartphone et de découvrir ses dates de lancement et de précommandes.

Première nouvelle, les prix en euros indiqués il y a quelques jours ne changent finalement pas. En précisant que « les prix et disponibilités du Mi 11 sur le marché français seront révélés le 16 février », Xiaomi France laissait pourtant entendre qu’il y aurait une différence de tarif. Ainsi, comptez 749 euros pour le Mi 11 doté de 128 Go de stockage et 799 euros pour la déclinaison de 256 Go.

Le premier cité sera disponible officiellement sur le site Mi.com et dans les boutiques Mi Store. Le second sera mis en vente sur ces mêmes canaux de distribution, mais aussi chez Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce et LDLC.

Précommandes et date de lancement du Xiaomi Mi 11 en France

Vous pourrez précommander votre Xiaomi Mi 11 en France à partir du 23 février. La date de lancement officielle quant à elle est prévue au 9 mars prochain. Rappelons qu’il s’agit là du premier smartphone doté d’un Snapdragon 888 et qu’il s’équipe également d’un écran QHD+, de haut-parleurs certifiés Harman Kardon et d’un capteur photo principal de 108 mégapixels.