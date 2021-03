Shadow en difficultés, nouveau vélo chez Canyon et fin des accords entre NRJ Mobile, Orange et SFR – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 3 mars : Shadow chercherait un repreneur, Canyon lance une nouvelle version de son vélo Roadlite:ON et NRJ Mobile quitte les réseaux de SFR et Orange. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Shadow : l’entreprise Blade est en difficulté, et cherche un repreneur

Il y a maintenant plus d’un an, l’entreprise Blade avait de grandes ambitions pour Shadow, son système de cloud computing. Elle annonçait alors une baisse de prix ainsi qu’une configuration plus poussée. Néanmoins, la liste d’attente n’en finit pas de s’agrandir. Tant et si bien que nos confrères de NextInpact ont mené l’enquête. Selon leurs informations, Shadow aurait été victime de son succès et d’un manque d’investisseurs. Tant et si bien que Blade serait actuellement en redressement judiciaire et à la recherche d’un repreneur.

Canyon sort le Roadlite:ON 2021 : un vélo électrique bien plus pratique à utiliser

Canyon vient d’annoncer une seconde version de son vélo électrique Roadlite:ON, un an et demi après son lancement. Il faut dire que le premier modèle avait de quoi séduire, mais présentait une contrainte majeure : impossible d’allumer le vélo sans déverrouiller la batterie. Ça sera désormais possible avec les versions 2021 du Roadlite:ON 6 et 7. On retrouvera par ailleurs des caractéristiques identiques à la version lancée en août 2019. Pour le prix, il faudra cependant prévoir un budget de 2699 ou 3399 euros selon le modèle.

NRJ Mobile débranche les réseaux d’Orange et SFR

Jusqu’à présent, les clients NRJ Mobile pouvaient profiter des réseaux mobiles des trois principaux opérateurs français : SFR, Orange et Bouygues Telecom. Néanmoins, NRJ Mobile a mis fin à son accord avec Orange et SFR et va désormais passer automatiquement ses clients sur le réseau mobile de Bouygues Telecom. Un changement plutôt logique, puisque Bouygues a racheté, en décembre dernier, Euro-Information Telecom, l’entreprise qui gère à la fois NRJ Mobile, mais aussi CIC Mobile ou Auchan Mobile.